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La realtà aumentata in auto, tra sicurezza e intrattenimento

Milano, 3 nov. (askanews) – La realtà aumentata entra nell’auto e prova a trasformare ciò che guidatore e passeggeri vedono durante il viaggio. “Play Ahead” è una tecnologia che permette di sovrapporre informazioni all’ambiente circostante anche mentre il veicolo è in movimento, con applicazioni che vanno dalla sicurezza alla navigazione fino all’intrattenimento. “Grazie al nostro software, all’intelligenza artificiale e a speciali visori, rendiamo possibile un’esperienza di realtà aumentata a 360 gradi, sia all’interno sia all’esterno del veicolo, con immagini che rimangono stabili rispetto all’ambiente circostante”, ha spiegato Roger Rueeg, fondatore e CEO di Play Ahead.

“Per chi guida abbiamo sviluppato funzionalità dedicate alla sicurezza, che permettono di visualizzare come prosegue la strada anche oltre il campo visivo. È particolarmente utile di notte, quando piove o in presenza di nebbia. Il sistema mostra il percorso della strada, contribuendo a rendere la guida più sicura”.”Per gli altri occupanti dell’auto, invece, abbiamo previsto funzionalità di intrattenimento che consentono di utilizzare durante il viaggio applicazioni per il lavoro o per il tempo libero.”La tecnologia di Play Ahead è stata presentata al CES Milan, appuntamento che ha anticipato alcune delle innovazioni protagoniste del CES di Las Vegas, la grande fiera internazionale dedicata alla tecnologia.

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