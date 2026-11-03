Paolo Belli, coinvolto nello scontro in bicicletta che ha causato la morte di Alessandro Magnani, comunica sui social la decisione di riprendere gli impegni professionali e ringrazia chi lo ha sostenuto.

Paolo Belli ha rotto il silenzio con un video pubblicato sui suoi canali social, annunciando la volontà di riprendere gradualmente la propria attività professionale dopo i mesi di pausa seguiti all’incidente che ha coinvolto il 64enne cantante e conduttore. Il musicista ha spiegato di essersi fermato per rispetto e per elaborare quanto accaduto, ringraziando le persone che gli hanno espresso vicinanza in questo periodo difficile.

Il messaggio, pronunciato con tono commosso, sottolinea la volontà di tornare al lavoro mantenendo però una consapevolezza diversa rispetto al passato: Belli ha ribadito che, pur riprendendo gli impegni, porterà con sé il ricordo della tragedia che ha segnato l’estate.

Dettagli sull’incidente avvenuto a Cognento e indagini in corso

L’incidente è avvenuto il 13 luglio a Cognento, frazione nella Bassa Reggiana tra Correggio e Campagnola, durante un normale giro in bicicletta del cantante.

Nell’impatto è rimasto coinvolto a piedi il 41enne Alessandro Magnani, impegnato in quel momento per la sua società di servizi mentre stava effettuando una consegna per una compagnia di distribuzione di energia elettrica e si stava dirigendo verso la sua auto.

Magnani è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma in condizioni gravissime e il decesso è stato constatato il 14 luglio.

La Procura di Reggio Emilia ha iscritto Paolo Belli nel registro degli indagati, come atto dovuto, per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Le indagini sono affidate alla polizia locale dell’unione Bassa Reggiana che sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Primi riscontri e situazione delle verifiche

Dalle ricostruzioni iniziali è emerso che si tratta di uno scontro fortuito: non ci sarebbe stata volontà di travolgere la persona a piedi. Gli accertamenti medici hanno escluso che la morte sia stata causata da un malore precedente all’impatto. Anche Belli ha riportato lievi ferite ed è stato accompagnato all’ospedale di Guastalla principalmente per lo stato di choc e per le verifiche sanitarie successive all’incidente.

La reazione pubblica e il ritorno: ringraziamenti e date annunciate

Nel video di annunci, pubblicato la mattina del 3 novembre, il cantante ha voluto ringraziare il pubblico e i colleghi per l’affetto ricevuto in questi mesi: parole, messaggi e saluti per strada che gli hanno dato la forza di ricominciare. Ha poi aggiunto che riprenderà gli impegni professionali con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare la vicenda che lo ha coinvolto.

Il filmato ha suscitato una vasta risposta di solidarietà: numerosi fan e volti noti del mondo dello spettacolo hanno lasciato messaggi di incoraggiamento. Belli ha ribadito che la decisione di fermarsi inizialmente era dettata dal rispetto per la famiglia della vittima e dalla necessità di elaborare quanto avvenuto, ma che ora sente di poter tornare a esibirsi e a lavorare insieme alla propria squadra.

Impatto sulla attività televisiva e scenica

La pausa ha interessato anche alcune apparizioni televisive e il calendario dei concerti: l’artista aveva sospeso tutte le attività artistiche e professionali dopo l’incidente. Con l’annuncio di ritorno, è prevista una graduale ripresa degli impegni dal vivo e dei progetti con la sua Big Band, pur mantenendo riservatezza su modalità e tempistiche precise, che saranno comunicate direttamente dal team dell’artista.

Il messaggio di Paolo Belli appare quindi come un passo importante nel percorso personale e professionale successivo alla tragedia: riprendere il lavoro è stato presentato come un atto dovuto verso chi lo ha sostenuto e verso i collaboratori, accompagnato dalla promessa di non dimenticare l’accaduto nemmeno nei momenti di scena e di festa.