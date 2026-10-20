Uomo ucciso da un alligatore mentre pesca: il 71enne è stato trascinato sott’acqua. L’appello delle autorità: prestare attenzione e non avvicinarsi ai rettili.

Un uomo di 71 anni è morto dopo essere stato trascinato sott’acqua e ucciso da un alligatore mentre pescava. Steve Hamilton stava cercando di fotografare il pesce appena catturato quando il rettile lo ha aggredito. Il corpo è stato recuperato circa due ore dopo, mentre l’animale responsabile è stato catturato e soppresso.

Tragedia lungo la riva, alligatore uccide un uomo mentre pesca

Tragedia a Winter Garden, in Florida, dove Steve Hamilton, 71 anni, ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un alligatore lungo circa 3,56 metri. L’incidente è avvenuto venerdì 16 ottobre al Dr. Bradford Memorial Park, nei pressi di Orlando, mentre l’uomo si trovava sulle rive di uno stagno per pescare.

Secondo le ricostruzioni diffuse dai media statunitensi, Hamilton stava cercando di scattare una fotografia con il pesce appena catturato quando il rettile è emerso improvvisamente dall’acqua, lo ha afferrato per una gamba e lo ha trascinato sott’acqua.

La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 17:20, ma le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa della presenza di altri alligatori nello stagno.

Gli accertamenti dell’ufficio del medico legale della contea di Orange, resi noti il 19 ottobre, hanno stabilito che il decesso è stato causato da un grave trauma alla gamba sinistra e dall’annegamento.

Alligatore catturato e ucciso: l’allarme sulla sicurezza nella zona

Dopo l’aggressione, gli operatori della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, l’agenzia statale incaricata della gestione e della tutela della fauna selvatica, hanno individuato e catturato l’esemplare responsabile, lungo quasi quattro metri. L’animale è stato successivamente soppresso. Il capitano della polizia di Winter Garden, Michael Mason, ha spiegato al New York Times che prima dell’incidente non erano arrivate segnalazioni specifiche sulla presenza di alligatori nello stagno, collegato al lago Apopka. Ha tuttavia ricordato che gli incontri con questi rettili non sono insoliti nella zona: «In questa zona della città non è raro imbattersi in alligatori».

Secondo le stime, in Florida vivono circa 1,3 milioni di esemplari. Gli attacchi mortali agli esseri umani restano relativamente rari: i dati della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission indicano che dal 1948 almeno 34 persone sono state uccise da questi animali. Le autorità raccomandano di mantenere le distanze dagli alligatori e di prestare attenzione quando ci si avvicina alle rive, anche in assenza di avvisi specifici.