Tragedia mostruosa, stermina la famiglia: morto anche bimbo di 2 anni

Strage familiare in Francia, aperta un'inchiesta per omicidio-suicidio. Gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica e chiarire cosa sia accaduto nell'abitazione a Tolosa.

Un bambino di due anni, la madre e una donna di circa 60 anni sono stati trovati senza vita in un’abitazione a Tolosa, in Francia. Gli investigatori ipotizzano un triplice omicidio seguito dal suicidio del padre del piccolo, anche lui rinvenuto morto. La tragedia è emersa nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, dopo che alcuni tentativi di contattare la famiglia non avevano avuto risposta.

Tolosa, l’inchiesta sull’omicidio-suicidio: le ipotesi al vaglio della procura

La vicenda è ora al centro di un’indagine coordinata dalla procura di Tolosa, guidata dal procuratore della Repubblica David Charmatz. Secondo quanto riferito da Le Parisien, sono state aperte le procedure investigative per omicidio del coniuge, omicidio di un ascendente e infanticidio.

Il fascicolo è stato affidato alla DCOS, la Divisione per la criminalità organizzata e specializzata, incaricata di ricostruire i fatti e raccogliere gli elementi necessari a chiarire le responsabilità.

Restano da accertare le circostanze che hanno preceduto la morte delle quattro persone e l’eventuale legame tra la lite segnalata nei giorni precedenti e quanto accaduto nell’abitazione.

Gli investigatori stanno lavorando per definire con precisione la dinamica del dramma, mentre la pista del triplice omicidio seguito dal suicidio è, al momento, quella privilegiata.

La segnalazione per una lite familiare e la tragica scoperta dell’omicidio-suicidio a Tolosa

Stando alle prime indiscrezioni, pare che la polizia si fosse già recata presso l’abitazione lunedì sera, 19 ottobre, dopo una segnalazione relativa a una lite familiare. In quell’occasione, però, nessuno avrebbe aperto la porta agli agenti, che non erano riusciti a mettersi in contatto con gli occupanti. Il giorno successivo, di fronte al perdurare del silenzio, sarebbero scattati nuovi accertamenti, culminati nel ritrovamento dei tre corpi.

Le prime informazioni investigative, come riportato anche dall’Adnkronos, indicano che le vittime sarebbero state uccise con un’arma da taglio. Tra loro ci sono il bambino, la madre, una donna sulla sessantina identificata come la madre dell’uomo sospettato di aver commesso il triplice delitto e il padre del piccolo, che si sarebbe tolto la vita. La ricostruzione resta al vaglio degli inquirenti, chiamati a chiarire la dinamica e la successione degli eventi.