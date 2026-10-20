La famiglia Kennedy è una delle più conosciute sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo per l’impegno politico di diversi esponenti, di cui il più celebre è certamente John Fitzgerald Kennedy che è stato Presidente degli Stati Uniti fino al suo assassinio nel lontano 1963. La famiglia tuttavia sembra essere attratta da una maledizione che li condanna a terminare anzitempo le loro vite, questa si è purtroppo verificata nuovamente.

La maledizione mortale dei Kennedy colpisce ancora

Parlare di maledizione con la famiglia Kennedy non è affatto innaturale, questo perché oltre agli omicidi che di cui molti sono noti vi sono stati incidenti e morti sospette che hanno privato svariati membri della famiglia, spesso avvenuti in giovane età o quando erano all’apice del successo pubblico.

Infatti in USA si parla di “maledizione dei Kennedy” perché dal novembre 1941 quando Rosemary Kennedy, figlia di Joseph, che a sua volta morirà nel 1944 in uno schianto aereo durante una missione segreta si sono susseguite morti ravvicinate di altri membri in svariati decenni del 900.

Il nuovo millennio tuttavia non ha risparmiato la famiglia, nel 2019 muore Rosin Kennedy nipote di Robert per un mix di sostanze stupefacenti dentro un cocktail e l’anno seguente a morire è Laive Kennedy per uno schianto aereo assieme al figlio Gideon di soli 8 anni.

L’ultima in ordine di tempo sino ad oggi era Tatiana Schlossberg, deceduta a 35 anni per una leucemia acuta mieloide a soli 35 anni.

Altro lutto per i Kennedy, morta la nipote di Robert Kyle a 42 anni

La falce è tornata a colpire la famiglia Kennedy dopo appena 10 mesi dall’ultimo lutto subito. Questa volta a morire è un’altra nipote di Robert, Kyle che è deceduta a 42 anni di età.

Secondo il suo necrologio come riporta Il Tempo Kyle è morta lo scorso 21 settembre nella sua casa a Westwood, in Massachusetts. Dal suo matrimonio con Liam Kerr, avvenuto a Boston nel 2012, ha avuto 3 figli.

Dal 2020 Kyle viveva sulla sedia rotelle a seguito di una grave lesione midollo spinale. Le circostanze del decesso restano tuttavia avvolte dal mistero.