"Muore in pista dopo l'atterraggio d'emergenza", choc a bordo del volo Ita

Tragedia sul volo Ita, sulla tratta Parigi-Roma. Una passeggera si è sentita male improvvisamente ed è morta dopo l'atterraggio di emergenza, prima di essere trasportata in ospedale.

Dramma a bordo di un volo Ita Airways partito da Parigi nella serata del 19 ottobre e diretto a Roma Fiumicino. Una passeggera australiana di 61 anni ha accusato un malore mentre l’aereo sorvolava la Svizzera. Il comandante ha quindi deciso di effettuare un atterraggio d’emergenza a Zurigo, dove erano già pronti i soccorsi. Nonostante l’intervento del personale di bordo e di due medici presenti tra i passeggeri, per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta prima ancora che l’ambulanza lasciasse la pista.

Dramma sul volo Ita: l malore a bordo e i tentativi di soccorso

La donna viaggiava sul volo AZ325 di Ita Airways, sulla tratta Parigi-Roma. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe sentita male improvvisamente, facendo scattare l’intervento degli assistenti di volo, che hanno cercato di prestarle aiuto. A supportarli sono intervenuti anche due medici che si trovavano sullo stesso aereo.

La situazione è apparsa fin da subito molto grave. Un passeggero, intervistato da Repubblica, ha raccontato di aver sentito urla strazianti provenire dalla cabina, che ritiene fossero quelle del marito della donna. “Gli assistenti di volo di Ita Airways si sono precipitati per soccorrere questa povera donna in difficoltà“, ha riferito il testimone, descrivendo i momenti di concitazione vissuti a bordo.

L’atterraggio d’emergenza a Zurigo e la ripartenza per Roma

Di fronte alle condizioni della passeggera, il pilota ha deciso di modificare la rotta e dirigersi verso Zurigo, dove l’aereo è atterrato per consentire l’intervento dei soccorritori. Sulla pista erano presenti un’ambulanza e le forze di polizia, pronte a intervenire.

Purtroppo, però, ogni tentativo si è rivelato inutile. La 61enne è morta prima di poter essere trasferita sull’ambulanza, nonostante l’assistenza ricevuta durante il volo e l’intervento dei medici presenti a bordo.

Una volta concluse le operazioni a Zurigo, l’aereo ha ripreso il viaggio verso la destinazione originaria, Roma Fiumicino, dove è arrivato regolarmente. La vicenda ha trasformato un normale collegamento aereo in una tragedia, consumatasi in pochi drammatici minuti tra la preoccupazione dei passeggeri e i tentativi di salvare la vita della donna.