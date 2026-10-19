Allarme bomba scoperto sul volo decollato da Malpensa e diretto a Jedda, l'informazione su una presenza di ordigno è arrivata subito, facendolo atterrare ancora in Italia nello scalo romano.

Un allarme bomba ha coinvolto un volo presente su una nota pista di partenze arrivi sul suolo nazionale, una situazione che ha creato allarmismo nell’equipaggio al comando del velivolo e naturalmente nei passeggeri che temevano il peggio, vediamo come la situazione si è risolta e se ci sono stati sviluppi relativamente alla ripartenza dell’aereo di linea.

Volo Malpensa, allarme bomba scattato quasi subito

Il volo è partito come da programma all’orario stabilito ed avrebbe dovuto portare i passeggeri verso la destinazione situata in Arabia Saudita, un viaggio che avrebbe comportato svariate ore di volo e scali in aereoporti europei ma il programma è cambiato repentinamente.

Una signora presente sul volo ha fatto notare che vi sarebbe potuto essere a bordo un ordigno, complici gli ultimi casi che si sono verificati a livello mondiale, i membri dell’equipaggio hanno optato per la soluzione più efficace ovvero interrompere il tragitto ed effettuare tutti i dovuti controlli del caso.

La chiamata alla torre di controllo ha fatto sì che, vendendolo tramite il radar, esso venisse fatto atterrare ancora sul suolo italiano così da procedere alle verifiche sull’eventuale presenza della bomba precedentemente dichiarata dalla passeggera.

Allarme bomba, i passeggeri sono stati fatti evacuare, verifiche in corso

Quando l’aereo è approdato a Fiumicino ha effettuato regolarmente l’atterraggio e solo quando i passeggeri sono stati fatti evacuare si è potuto procedere alla verifica.

La prima fase di verifica ha riguardato i sedili e l’interno del velivolo e in quella zona, come riporta Leggo.it l’esito è stato negativo. Sono ancora in corso invece i controlli nella stiva con l’obiettivo id riuscire a trovare, se presente, l’ordigno che ha causato il panico.

La probabilità che esso non sia a bordo è particolarmente elevata, considerati i controlli necessari per salire a bordo di un volo di linea ma può esserci sempre il rischio che sia stata messa in una valigia che ha eluso i rigorosi sistemi di scansione.

Le prossime ore saranno decisive per chiudere definitvamente un caso che ha causato notevole allarmismo tra i passeggeri.