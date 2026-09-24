Il Grande Fratello Vip è appena cominciato ma sono già successe tantissime cose. Su X sta circolando un video che vede Simone Annicchiarico che sembra bestemmiare. Ma vediamo bene che cosa è successo.

Bestemmia al Grande Fratello Vip? Simone Annicchiarico incastrato dalle telecamere

Simone Annicchiarico fino a ora è uno dei concorrenti più apprezzati della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta ancora una volta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

Su X sta circolando un video che vedrebbe proprio il conduttore bestemmiare. La scena non è in realtà stata trasmessa dalla Regia 1, cioè quella che va in onda su Mediaset Extra, ma dalla Regia 2, ovvero quella disponibile solo sul sito del GF. In breve c’era Giancarlo Dento in cucina intento con una ricetta, con Simone Annicchiarico che si sarebbe lasciato andare a una mezza imprecazione a bassa voce, che però non è sembrata con l’intento di offendere Dio, ma è parsa come uno sfogo di nervosismo.

Anche sui social infatti non è partita, come è sempre accaduto in questi casi, la gogna mediatica nei suoi confronti. E ora che succederà?

Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico rischia la squalifica?

Le bestemmie non sono giustamente ammesse all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel caso di Simone Annicchiarico è difficile fare previsioni, in quanto non sembra che il conduttore volesse offendere, ma è parsa solo come uno sfogo di nervosismo.

La scena, inoltre, è stata ripresa solo dalla regia 2. Staremo a vedere se durante la diretta Ilary Blasi tirerà fuori l’accaduto o meno.