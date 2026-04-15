Il Serale di Amici 25 continua a regalare emozioni e colpi di scena. Uno degli allievi, però, ha vissuto alcuni momenti di difficoltà, lasciandosi andare a un lungo sfogo all’interno della casetta durante il daytime. Stiamo parlando del ballerino Emiliano.

Amici 25, il crollo di Emiliano nella casetta

Durante il daytime di ieri, 14 aprile 2026, di Amici 25, il ballerino di Alessandra Celentano, Emiliano, si è lasciato andare a un lungo sfogo nella casetta.

Il giovane ha riguardato una delle sue esibizioni del quarta puntata del Serale ed è stato preso dallo sconforto, tanto da non riuscire a fermare le lacrime. Emiliano ha raccontato di essersi sentito inadeguato: “Era una esibizione allegra, di gruppo, con tanti ballerini. Dovevo godermela. Ma invece non facevo che pensare che rischiavo di scomparire, di essere ‘mangiato’ da tutti i ballerini, dalla scenografia.”

Amici 2025, il crollo di Emiliano: “Non mi piace piangere così”

Durante il suo sfogo ad Amici 25, Emiliano non è riuscito a trattenere le lacrime: “Non mi piace piangere così, perché sembra che voglio sentirmi dire che sono bravo e bello, ma non è così…” A questo punto i suoi compagni di avventura hanno cercato di incoraggiarlo, con Nicola che ad esempio gli ha detto: “guarda che io e te abbiamo diversi anni di differenza.

Io a 17 anni ero come te, ti ci vuole un pò di maturità e di crescita, ma non devi pensare male di te stesso.”