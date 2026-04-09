Amici 25, quarta puntata: risultati, ballottaggi e ospiti

La fase serale di Amici di Maria De Filippi entra nel vivo: la quarta puntata è stata registrata giovedì 9 aprile e andrà in onda sabato 11 aprile in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni fornite da Superguida.tv raccontano una serata densa di prove, confronti diretti e momenti di spettacolo con gli ospiti J-Ax, Orietta Berti e Pierpaolo Spollon.

Il racconto della puntata mostra come il meccanismo delle manche e dei singoli scontri abbia portato tre allievi a correre il rischio dell’eliminazione finale.

Nel corso della registrazione sono emerse sia esibizioni molto apprezzate sia qualche polemica legata ai criteri di giudizio. Il quadro finale, al termine delle tre manche, ha visto salire sul tavolo del televoto i nomi di Alessio, Caterina e Alex.

In questo articolo ricostruiamo, passo dopo passo, le sfide, i risultati intermedi e le curiosità che hanno animato la puntata, mantenendo intatti i dettagli essenziali e lo spirito della serata.

Prima manche: chi ha avuto la meglio e i guanti di sfida

Nella prima manche il confronto ha visto opporsi il team formato da Rudy Zerbi e alessandra celentano contro la coppia composta da Emanuel Lo e Anna Pettinelli. A prevalere è stato il gruppo di Zerbi e Celentano, che ha piazzato più prove vincenti. Tra i momenti più discussi c’è stato il guanto di sfida proposto da Celentano: a confrontarsi sono stati Nicola e Alessio con un medley di stili e alla fine la vittoria è andata a Nicola. A seguire si sono esibiti Gard e Caterina (con quest’ultima su “Whenever”) e ha vinto Gard, mentre nella sfida tra Emiliano e Kiara il successo è andato a Emiliano.

Guanti di sfida e reazioni in studio

Il guanto di sfida tra Nicola e Alessio ha generato discussione: alcuni hanno ritenuto lo scontro poco equilibrato e la stessa Celentano ha dovuto difendere la scelta tecnica dichiarando che la prova includeva più stili per valutare la versatilità. Al termine della manche al ballottaggio sono finiti Gard e Alessio, con quest’ultimo che è risultato il più a rischio e si è trovato di fatto diretto verso lo scontro finale per l’eliminazione.

Seconda manche e terza manche: ribaltamenti e verdetti

La seconda manche ha contrapposto nuovamente il team Zerbi-Cele alla coppia di insegnanti Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, con la vittoria che in questa fase è andata alla squadra di Cuccarini e Peparini. Tra i singoli confronti, Angie ha avuto la meglio su Elena proponendo “Mi sei scoppiato dentro al cuore” rispetto a “Per Elisa”, mentre la gara tra Riccardo e Alex (con “L’uomo che cade”) è stata annullata per parità. Al termine della manche il ballottaggio ha coinvolto Caterina, Emiliano ed Elena: gli ultimi due si sono salvati e Caterina è rimasta in bilico.

Terza manche: cambio di esito e nuovi rischi

Nella terza manche, pur affrontando le stesse squadre, il risultato si è invertito e il team Zerbi-Cele ha riconquistato la vittoria. Nel guanto di latino Alex ha battuto Emiliano, nonostante i complimenti ricevuti da quest’ultimo, mentre Elena ha vinto la sfida con “Mariposa”. Alla fine della manche il confronto ha visto fronteggiarsi Alex e Lorenzo: quest’ultimo, accompagnandosi al pianoforte su “Tu vuò fa l’americano”, ha avuto la meglio, lasciando Alex nuovamente a rischio.

Giochi, ospiti, penitenze e curiosità di contorno

La serata ha ospitato anche il gioco Password, condotto da Alessandro Cattelan, che ha proposto lo scontro tra il team Amadeus e Orietta Berti contro Anna Pettinelli e Pierpaolo Spollon. Hanno vinto il primo duo, costringendo il secondo a una penitenza giocosa: durante la gag Rudy Zerbi ha lanciato un uovo sulla testa di Anna Pettinelli, che ha reagito cercando di restituire il gesto senza raggiungere il collega. Tra le curiosità, Alex ha ricevuto il premio Enel, mentre Mattia Zenzola è stato impiegato in molteplici numeri coreografici e dimostrativi nel corso della puntata.

Altri momenti che hanno acceso lo studio

Non sono mancate provocazioni: nel secondo turno Celentano e Zerbi hanno chiesto di mostrare una foto di due lupe travestite per ironizzare su Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Sul fronte emotivo, il giudice Gigi D’Alessio si è alzato in piedi di fronte all’esibizione di Angie, innescando un’ampia standing ovation, e ha definito Elena come una vera “leonessa” nello stile.

Alla conclusione della registrazione, i nomi che rimangono in bilico per l’eliminazione sono Alessio, Caterina e Alex. Le loro esibizioni decisive sono state rispettivamente su “90 minuti” (con Samu Segreto) per Alessio, su “Arrogante” per Alex e “Take my breath away” per Caterina. L’esito finale, come sempre, sarà svelato nella messa in onda di sabato: fino ad allora resta alta la curiosità del pubblico su chi dovrà lasciare il programma.