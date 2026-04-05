La terza puntata del Serale di Amici 25 ha rappresentato un passaggio cruciale nella competizione, segnato da esibizioni ad alta tensione e da scelte decisive da parte dei giudici. Tra confronti serrati e momenti di forte impatto emotivo, la serata ha portato a un doppio addio che ha ulteriormente ristretto il gruppo dei concorrenti in gara, mettendo in luce quanto il percorso verso la finale richieda non solo talento, ma anche equilibrio e resistenza psicologica.

La rivelazione personale di Plasma ad Amici 25

Nell’ultima puntata in onda, con grande sincerità, Plasma ha condiviso con il pubblico una difficoltà personale legata alla salute delle corde vocali, dichiarando di avere un polipo e rivelando di aver affrontato le ultime settimane nonostante questo problema. Il cantante ha deciso di portare avanti il suo percorso fino all’esito del verdetto.

Amici 25, due eliminati e pubblico incredulo: le lacrime e la novità sorprendente

La terza puntata del Serale di Amici 25, andata in onda sabato 4 aprile, ha segnato una svolta significativa per la competizione, con l’uscita di due allievi della categoria canto: Valentina e Plasma. La serata, caratterizzata da un’elevata intensità emotiva e tecnica, ha messo in evidenza non solo le capacità artistiche dei concorrenti, ma anche la loro capacità di gestire la pressione del palco.

Valentina è stata la prima a dover lasciare il programma, con un verdetto sospeso dalla settimana precedente che si è risolto in apertura di puntata. Inizialmente considerata tra le voci più promettenti, ha visto il proprio rendimento calare durante il Serale, complice una crescente difficoltà nel controllare l’emotività, elemento che ha inciso negativamente sulle sue esibizioni e, di conseguenza, sulla valutazione finale dei giudici.

Nel proseguimento della puntata, la gara è entrata nel vivo con le consuete sfide tra le squadre, accompagnate da momenti di confronto acceso e decisioni controverse, come l’annullamento di una prova tra Nicola e Alex e le divergenze tra i professori sull’utilizzo dei guanti di sfida. I giudici Amadeus, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio hanno avuto un ruolo determinante nel selezionare i concorrenti più a rischio, portando al ballottaggio finale Angie, Caterina e Plasma. Quest’ultimo, dopo la sua esibizione conclusiva, è stato il secondo eliminato della serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)