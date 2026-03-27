Con l’inizio del Serale, in onda sabato 21 marzo su Canale 5, la venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi entra nella sua fase più attesa. Le emozioni si moltiplicano settimana dopo settimana, e intanto i ragazzi rimasti in gara si presentano al pubblico anche attraverso la musica: sono disponibili su tutte le piattaforme digitali i nuovi inediti dei cantanti in competizione, ciascuno con una storia da raccontare.

Nuovi inediti Amici 25: amore, perdita e crescita nei brani del Serale

Angie apre con “Lettere al paradiso”, un brano scritto da lei stessa insieme a Laura Di Lenola e Manuel Finotti, e prodotto da Gorbaciof. È una lettera al cielo, delicata e dolorosa, che trasforma il lutto in poesia. Il dolore per la perdita della nonna Angela diventa un testo intimo e poetico, che si chiude con la richiesta di un ultimo segno dall’alto. Cate Lumina sceglie invece lo spagnolo per il titolo del suo pezzo: “Vuelve” significa “ritorna”, ma paradossalmente parla di una madre che non chiederà mai alla figlia di tornare a casa, perché sa che inseguire i propri sogni è la cosa più giusta che possa fare. Il brano è scritto da Gennaro Illiano e Caterina Lumina stessa, e prodotto da Mezzocammello. Elena D’Elia con “Ossigeno” esplora qualcosa di più universale: quella sensazione inevitabile di non riuscire a sciogliersi da chi si ama davvero. Il brano è scritto da Vincenzo Nicola De Furia, Mattia Micciché, Francesco Paone, Artemeda e dalla stessa Elena, e prodotto da Defurias e GRND.

Amici 25, gli inediti degli allievi tra crisi di coppia e attrazione pericolosa

Gard porta nelle classifiche “Dimmi che mi vuoi”, scritto insieme a Fulvio Masini, che ne cura anche la produzione. È un brano intimo e viscerale sulla crisi di coppia, fatto di immagini forti che restituiscono tutta la tensione di chi vuole una risposta sincera, costi quel che costi. Lorenzo Salvetti opta per una ballad elegante con “Prima di te e dopo”, scritta da Gianpiero Gentile e Lele Esposito e prodotta da Gianpiero Gentile e Davide De Blasio. Il brano racconta la fine di una storia d’amore senza nascondere la rabbia e il rimpianto che spesso restano sotto la superficie. Michele Bertin con “Cattive strade”, scritta da Tony Maiello e Michael Tenisci che ne firma anche la produzione, riflette sugli errori del percorso, sulla paura dell’ignoto e sulla necessità di affidarsi a se stessi, e a chi ci vuole bene, per trovare la forza di andare avanti.

Significati e autori: gli altri quattro inediti degli allievi di Amici 25

Opi racconta in “Occhi diavolo” quella classica attrazione per la persona sbagliata: si sa già come andrà a finire, eppure è impossibile allontanarsi. Il brano è scritto da Giovanni Laterza, Daniel Baiolla, Francesco Savini, Simone Reo e Simone Opini, e prodotto da Giovanni Laterza e Daniel Baiolla. Plasma porta un’atmosfera completamente diversa con “Segreto”, scritto da Antonio Silvestri e Kevin Pappano e prodotto da Sixpm. Leggero e complice, racconta una relazione nascosta vissuta con il brivido di ciò che non si può dire al mondo. Riccardo Stimolo con “Un minuto in più”, scritta da Daniele Magro e prodotta da Michael Tenisci, mette in musica la tensione tra il desiderio di costruire qualcosa e la paura del futuro, con la speranza che il presente duri il più a lungo possibile. Chiude Valentina Pesaresi con “Tuttocambia”, scritta e prodotta da Lorenzo Vizzini insieme ad Antonio Iammarino e Francesco Luzzi: un inno alla resilienza e un invito a non arrendersi nei momenti difficili, nella convinzione che qualcosa, prima o poi, cambierà davvero.