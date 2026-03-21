Amici 25: anticipazioni sul Serale, eliminati, squadre e la giuria a quattro

Il popolare talent show Amici 25 arriva alla fase finale: il Serale prenderà il via sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5. La puntata d’esordio non andrà in diretta ma è stata registrata in anticipo; dagli spezzoni trapelati e dalle ricostruzioni emergono già i primi verdetti e alcune tensioni nel cast e tra i giudici.

Le anticipazioni rivelano che due allievi hanno lasciato il programma: si tratta di Opi e Michele. Inoltre, il ballottaggio finale per individuare la terza eliminazione ha coinvolto i ballerini Antonio ed Emiliano, con la conseguente uscita di scena di Antonio secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza.

Le eliminazioni e i risvolti emotivi

La prima serata del Serale è stata caratterizzata da esibizioni intense e da momenti di forte impatto emotivo. Dopo le sfide, i due nomi che hanno dovuto abbandonare la scuola sono stati Opi e Michele, quest’ultimo protagonista di un momento che ha commosso la docente Lorella Cuccarini, visibilmente in lacrime al momento dell’annuncio. Il meccanismo di salvaguardia dei concorrenti ha portato poi al ballottaggio conclusivo tra Antonio ed Emiliano, con l’eliminazione, sempre secondo fonti di gossip, di Antonio.

Reazioni in studio

Le reazioni dei professori e degli ospiti hanno scandito i momenti successivi alle eliminazioni. La commozione di Lorella Cuccarini ha sottolineato il peso emotivo del passaggio al Serale, mentre non sono mancati scambi più accesi tra i membri del cast. In particolare è trapelato un confronto particolarmente duro tra il nuovo giurato Gigi D’Alessio e la professoressa Anna Pettinelli, nato durante una discussione sull’intonazione di un concorrente: a un certo punto il cantante avrebbe replicato con la frase «Tu i dischi li metti, io li faccio», una bordata che ha aumentato la tensione in studio.

La nuova giuria e le modifiche al format

Per questa edizione il tavolo dei giudici è stato ampliato: la giuria è composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio, una squadra pensata per mescolare esperienza televisiva e competenza artistica. Nel cast fisso è stato inserito anche Alessandro Cattelan, a cui è stato affidato un ruolo diverso dal semplice commentatore: il conduttore introduce un nuovo gioco che coinvolge giudici e professori e sostituisce le tradizionali sfide tra insegnanti.

Il gioco di Cattelan e le regole

La novità ideata da Alessandro Cattelan prevede che professori e giudici si cimentino, in coppia, nell’indovinare delle password o termini chiave legati alle esibizioni: chi sbaglia paga pegno. Questa formula punta a introdurre leggerezza e dinamismo tra i momenti competitivi, andando a sostituire i celebri guanti di sfida e creando un confronto meno formale tra i protagonisti del programma.

Squadre, direttore artistico e il passaggio dal pomeridiano

Il Serale presenta tre team guidati da coppie di professori: il duo Rudy Zerbi e alessandra celentano schiera Elena, Riccardo, Plasma, Caterina, Emiliano, Nicola e Antonio; la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini include Angie, Lorenzo, Michele, Alex e Simone; infine il team formato da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo è composto da Alessio, Kiara, Opi, Gard e Valentina. Queste scelte determinano gli abbinamenti per le manche e influenzano la strategia dei professori.

Direttore artistico e scelte creative

Nel parterre creativo è presente anche il coreografo e direttore artistico Stephane Jarny, figura internazionale con un curriculum che spazia dalla televisione ai grandi spettacoli dal vivo. Il suo contributo è pensato per curare l’impatto visivo e la regia delle esibizioni, integrando ricerca coreografica e spettacolarità per valorizzare il lavoro degli allievi sul palco.

Prima del salto in prima serata, il programma ha proposto un’ultima puntata pomeridiana di ricordi e percorsi degli allievi: domenica 15 marzo è andato in onda un episodio di riepilogo che ha raccontato il cammino dei 17 ragazzi qualificati al Serale e le scelte produttive, tra cui l’aumento dei partecipanti da 12 a 17 e il cambio della soglia necessaria per accedere alla fase finale, che ha suscitato non poche polemiche.

Tra tensioni, novità di format e nomi sul palco, il Serale di Amici 25 si apre con aspettative alte: pubblico e addetti ai lavori attendono di vedere come si evolveranno sfide, dinamiche di squadra e giudizi della neonata giuria a quattro. Il confronto tra tecniche diverse, il gioco di Cattelan e la direzione artistica di Jarny promettono una stagione ricca di colpi di scena.