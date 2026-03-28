Amici 25 è in grado di regalare molto più di canto, ballo e recitazione anche un qualcosa per cui il pubblico va matto perché permette di interagire in maniera casual e viva sui principali canali tecnologici, queste sono le storie d’amore ed a quanto sembra ne è nata una di recente ed anche in modo piuttosto inaspettato.

Amici 25: poche love story nella casetta

Amici 25 è stato fino a questo momento avaro di love story difatti quelle nate tra i concorrenti del programma o sono terminate per scelta dei diretti interessati o sono finite per causa di forza maggiore, come l’eliminazione di uno dei due innamorati.

Questo ha fatto scattare il dubbio nei fedelissimi del programma, certo Amici non è un programma d’amore, ma condividere quegli spazi solitamente fa scattare più di una semplice amicizia ed il pubblico è interessantissimo a questo aspetto.

Seguendo anche il dietro le quinte, grazie agli RVM proposti durante gli aggiornamenti quotidiani si ha modo di capire quali sono le interazioni tra i vari concorrenti.

La storia d’amore tra Nicola e Valentina

Ebbene si una relazione sembra essere decisamente sbocciata all’interno della casetta e riguarderebbe un ballerino, Nicola Marchionni, ed una cantante, Valentina Pesaresi.

Lui 23 anni, nato a Montegranaro nelle marche, ballerino in casetta da un mese, lei 22 anni originaria di Sant’Arcangelo di Romagna. L’amicizia inziata presto è poi sfociata in amore durante una sera, difatti come riporta il sito specializzato Biccy.it, dopo aver visto un film tutt’altro che romantico i due si sarebbero baciati.

Questo gesto affettuoso è stato il sigillo che ha fatto impazzire i social, difatti qualcuno postando il filmato ha scritto – “finalmente Amici torna ad Amicare” – mentre altri commenti celebravano la felicità di aver trovato una coppia inattesa.

La speranza ora è che il rapporto diventi più duraturo per i due ragazzi e che non si concluda presto come altri precedenti tentativi. Certamente è un motivo in più per seguire con interesse il programma.