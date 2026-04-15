Farmaceutica: Mecchia (Chiesi), ‘testo unico grande opportunità per cittadini’

“Il testo unico della legislazione farmaceutica è una grande opportunità per tutti i cittadini italiani. Per la prima volta dopo tanti anni, si pone un focus organico e olistico su tutte le tematiche della salute. Dobbiamo dirimere le diseguaglianze, limare le disomogeneità regionali, cercare u...

“Il testo unico della legislazione farmaceutica è una grande opportunità per tutti i cittadini italiani. Per la prima volta dopo tanti anni, si pone un focus organico e olistico su tutte le tematiche della salute. Dobbiamo dirimere le diseguaglianze, limare le disomogeneità regionali, cercare un efficientamento dell’amministrazione pubblica, riduzione dei costi e dell’energia”.

Così Stefano Mecchia, Senior Director, Communication & Corporate Public Affairs, Italy Chiesi, partecipando a Roma al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’.

https://www.youtube.com/watch?v=8QkCxsuHdXE