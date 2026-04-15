Sanità: Esposti (San Donato), 'Ssn sempre più competitivo con IA'

“L’intelligenza artificiale deve essere l'occasione che permetterà al nostro amato Sistema sanitario nazionale di rimanere competitivo e di continuare a dare risposte a tutti i cittadini. La ricerca in Italia oggi vive un momento di difficoltà a reperire finanziamenti. Dobbiamo essere in grado...

“L’intelligenza artificiale deve essere l’occasione che permetterà al nostro amato Sistema sanitario nazionale di rimanere competitivo e di continuare a dare risposte a tutti i cittadini. La ricerca in Italia oggi vive un momento di difficoltà a reperire finanziamenti. Dobbiamo essere in grado di trovare le strade per vincere questa sfida”. Lo ha detto Federico Esposti, direttore strategico Gruppo San Donato, partecipando al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=eNyuFAsQYWE