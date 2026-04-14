Gossip e social: cosa c’è dietro le rose rosse tra Armando Izzo, Raffaella Fico e Titta Angellotti

Un’intervista a Verissimo, un mazzo di rose pubblicato su Instagram e l’indagine dei media: la vicenda sentimentale tra Armando Izzo, Raffaella Fico e la sua ex si complica

La vicenda che vede protagonisti Armando Izzo, Raffaella Fico e l’ex moglie Titta Angellotti ha assunto contorni confusi tra interviste televisive e post sui social. Nella trasmissione Verissimo (domenica 12 aprile) la showgirl ha provato a spiegare la propria versione della fine della relazione, parlando di uno stop improvviso e di sentimenti apparentemente esauriti.

Contemporaneamente, sul profilo Instagram di Titta Angellotti è comparsa la foto di un grande mazzo di rose rosse accompagnato da un bigliettino con la scritta “Ti amo”, gesto che alcuni media hanno collegato all’ex calciatore. Secondo ricostruzioni giornalistiche, quel dono sarebbe stato inviato proprio da Izzo con l’intento di chiedere perdono alla donna con cui ha due figlie.

La versione di Raffaella Fico

A Verissimo la 38enne ha provato a mettere ordine nella propria narrazione: ha definito la rottura come una decisione inattesa e ha negato che il motivo fosse il ritorno di fiamma tra il calciatore e la sua ex. Pur mantenendo toni decisi, la showgirl ha ammesso la confusione emotiva che circonda la vicenda e ha ricordato il progetto di famiglia che una volta li univa.

Cosa è emerso dall’intervista

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin Fico ha spiegato di non sapere se accoglierebbe un ritorno di fiamma qualora ci fosse: il tema del perdono è stato affrontato con cautela. Ha anche toccato il dolore condiviso per una perdita che aveva segnato la coppia, un elemento che rende ancora più complicata la lettura pubblica dei sentimenti e delle intenzioni dei protagonisti.

Il gesto di Titta Angellotti e le contestazioni

Il post di Titta Angellotti con il mazzo di rose rosse e il bigliettino è diventato il fulcro delle speculazioni: molte testate hanno riportato che quelle rose sarebbero state spedite da Armando Izzo. A rendere il quadro più intricato sono state anche storie e messaggi vaghi pubblicati dall’ex moglie, percepiti come frecciatine dirette a chi racconta pubblicamente la vicenda in modo parziale.

Tempismo e letture alternative

Il fatto che la foto delle rose sia apparsa nella stessa finestra temporale dell’intervista televisiva ha alimentato sospetti sul tempismo del gesto. Alcuni interpreti lo leggono come una richiesta di riconciliazione o come un tentativo di riaprire un dialogo con la madre delle sue figlie; altri lo considerano invece una mossa per condizionare la narrazione pubblica e mettere in discussione la versione data dalla showgirl.

Il punto di vista di Armando Izzo e le incognite

Da parte sua, Armando Izzo aveva pubblicato messaggi che negavano l’intenzione di tornare a ricostruire il matrimonio, parlando invece di una pausa di riflessione. Nel frattempo sono circolate fotografie che lo ritraggono in compagnia di un’altra donna, elemento che aggiunge ulteriori livelli di ambiguità alla vicenda e rende difficile una lettura univoca dei fatti.

La narrazione pubblica resta frammentata: interviste, post su Instagram, indagini di testate online come Fanpage e messaggi criptici compongono un mosaico in cui ogni pezzo può essere interpretato in modi diversi. Al netto delle ipotesi, i protagonisti dicono di aver bisogno di tempo per riflettere e la vicenda, al momento, rimane sospesa tra sentimenti privati e curiosità pubblica.