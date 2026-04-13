GF Vip, scontro acceso tra Antonella Elia e Marco Berry: accuse e gesto choc ...

GF Vip, scontro acceso tra Antonella Elia e Marco Berry: accuse e gesto choc ...

Scontro acceso al GF Vip tra Antonella Elia e Marco Berry: tensioni, accuse e un gesto della Elia che divide il pubblico.

Al Grande Fratello Vip 2026, un acceso scontro tra Antonella Elia e Marco Berry ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico. Dalle incomprensioni iniziali si è passati a un confronto sempre più teso, culminato in un gesto della concorrente che ha scatenato forti reazioni sui social e diviso il web tra polemiche e giustificazioni.

Clima sempre più teso nella Casa del GF Vip 2026: dalle incomprensioni allo scontro diretto

All’interno del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Antonella Elia e Marco Berry, inizialmente percepito come disteso e potenzialmente in evoluzione verso un’amicizia più solida ha subito una brusca frenata. Già durante una delle ultime dirette, anche la conduttrice Ilary Blasi aveva acceso i riflettori sul loro legame, lasciando intendere che nella Casa stesse nascendo una dinamica interessante tra i due concorrenti.

Tuttavia, nel giro di poche ore, il clima si è completamente ribaltato dopo un confronto acceso.

La miccia si è accesa quando Berry ha rimproverato la Elia per alcuni atteggiamenti considerati contraddittori rispetto a posizioni espresse in precedenza verso altre concorrenti. Il chiarimento è rapidamente degenerato, trasformandosi in un botta e risposta molto duro: Antonella, visibilmente alterata, avrebbe reagito con frasi offensive e cariche di tensione, tra cui “fai schifo” e “gnomo”, segnando un punto di rottura netto nella loro relazione all’interno del reality.

“Sta esagerando”. Polemiche contro Antonella Elia: il gesto che indigna il pubblico del Gf Vip

La tensione non si è fermata allo scontro verbale. In un momento successivo, Antonella Elia ha attirato ulteriore attenzione per un gesto che ha immediatamente fatto il giro dei social: la concorrente ha infatti colpito più volte con dei calci il cartonato raffigurante Marco Berry presente nella Casa, una scena avvenuta sotto gli occhi di Francesca Manzini, che ha provato a intervenire invitandola a calmarsi e a evitare ulteriori eccessi. Nonostante il tentativo di mediazione, la Elia avrebbe ripetuto il gesto, alimentando ancora di più la tensione del momento.

Il video dell’episodio è diventato rapidamente virale, scatenando una forte divisione tra gli utenti del web. Una parte del pubblico interpreta la scena come uno sfogo eccessivo ma circoscritto al contesto del gioco, mentre altri la giudicano un comportamento fuori luogo e difficilmente giustificabile. Tra i commenti circolati online si leggono giudizi molto duri, come “è incommentabile”, mentre altri utenti sottolineano come la concorrente, quando perde la calma, tenda a esagerare nei modi.

Nel frattempo cresce anche chi chiede un intervento da parte del programma per riportare ordine nella Casa, in attesa di capire se nella prossima puntata arriveranno eventuali richiami o provvedimenti ufficiali.