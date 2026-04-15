Sanità: Insenga (Adnkronos), ‘risorse ed investimenti necessari per le sfide odierne’

“Abbiamo messo sul tavolo tanti temi diversi, ponendo molte domande ed ottenendo risposte significative. Sintetizzando, in primo piano ci sono la necessità di investire nella ricerca, di rendere l’innovazione accessibile e soprattutto la necessità di risorse ed investimenti per risolvere i problemi del Sistema sanitario nazionale”. Lo afferma Fabio Insenga, vicedirettore Adnkronos, intervenendo al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.
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