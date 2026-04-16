Perché la flessibilità sul Patto di Stabilità può essere cruciale secondo Foti

La questione della disciplina di bilancio in Europa è tornata al centro del dibattito politico: per il ministro Tommaso Foti è fondamentale non sacrificare le prospettive di crescita degli Stati per mere ragioni contabili. In questa visione, la flessibilità delle regole fiscali non è una concessione temporanea, ma uno strumento necessario per adattare le politiche economiche a circostanze esterne straordinarie, in particolare quando si manifestano shock internazionali come quelli derivanti dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni in Iran.

Il ministro sottolinea come le norme non debbano diventare un vincolo che impedisce investimenti strategici e misure di protezione sociale.

Secondo Foti, aprire una riflessione sulla disciplina del Patto di Stabilità significa riconoscere che l’Unione Europea vive in un contesto d’incertezza geopolitica che può avere ripercussioni pesanti sui bilanci nazionali e sulla crescita.

La proposta non implica un allentamento indiscriminato delle regole: si tratta piuttosto di definire criteri di flessibilità mirata che permettano interventi calibrati per evitare effetti recessivi. L’obiettivo dichiarato è preservare la capacità degli Stati membri di reagire efficacemente alle emergenze senza compromettere la sostenibilità di medio termine delle finanze pubbliche.

Perché chiedere flessibilità: rischi e necessità

La motivazione principale dietro la richiesta di Foti è il rischio concreto che l’Europa entri in fase di contrazione economica se non saranno adottate misure adeguate. La combinazione di shock energetici, catene di approvvigionamento disturbate e incertezza geopolitica può tradursi in una perdita di crescita e occupazione. Una flessibilità strutturata consentirebbe agli Stati di sostenere domanda interna, investimenti pubblici e misure sociali senza dover comprimere spese essenziali. In termini pratici, ciò significa rivedere parametri e scadenze di bilancio per permettere una risposta tempestiva agli imprevisti, mantenendo però regole che garantiscano stabilità fiscale nel medio periodo.

Che cosa si intende per flessibilità

Con il termine flessibilità si intende la possibilità di modulare temporaneamente limiti di deficit e di debito o di sospendere certe sanzioni previste dal Patto in circostanze straordinarie. Non si tratta di abolire controlli, bensì di creare meccanismi condizionati da parametri chiari e trasparenti, che attivino strumenti solo quando ricorrono shock esterni significativi. Per Foti, questa impostazione evita sia l’eccesso di rigidità che paralizza l’azione pubblica sia la tentazione di adottare misure fiscali irresponsabili priva di criteri vincolanti.

Il ruolo del Consiglio europeo informale del 23 e 24 aprile

Il ministro indica nel Consiglio europeo informale del 23 e 24 aprile un’occasione utile per confrontarsi a livello politico sugli effetti dei conflitti internazionali sull’economia dell’UE. In quella sede, secondo Foti, i leader possono avviare un dibattito sui margini di manovra delle politiche fiscali per prevenire un rallentamento generalizzato. Il confronto non deve limitarsi a dichiarazioni di principio, ma dovrebbe servire a individuare linee comuni: ad esempio criteri per attivare la flessibilità, priorità d’intervento e strumenti di coordinamento per evitare squilibri tra Paesi membri.

Obiettivi pratici dell’incontro

Tra gli obiettivi pratici che Foti auspica vi è la definizione di un mandato politico per la Commissione e i governi nazionali, volto a elaborare proposte tecniche condivise. Si tratta di tradurre la consapevolezza dei rischi in soluzioni che consentano agli Stati di investire in settori strategici e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione senza provocare tensioni finanziarie incontrollate. In poche parole, il Consiglio dovrebbe offrire una cornice politica che bilanci solidità macroeconomica e capacità di reazione agli shock esterni.

Implicazioni politiche ed economiche

L’apertura di Foti assume rilievo politico perché mette in luce la necessità di equilibrio tra regole comuni e autonomia nazionale nelle politiche economiche. Sul piano economico, una flessibilità ben progettata può ridurre il rischio di recessione proteggendo domanda, investimenti e occupazione; sul piano politico, richiede fiducia e coordinamento tra gli Stati membri per evitare derive che compromettano la credibilità delle istituzioni europee. L’appello del ministro è, dunque, un invito a costruire soluzioni pragmatiche che tengano conto della vulnerabilità dell’attuale contesto internazionale, garantendo al tempo stesso responsabilità e trasparenza nella gestione dei conti pubblici.