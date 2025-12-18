Amadeus resta uno dei volti più seguiti e discussi della televisione italiana. La sua carriera, segnata da numerosi programmi di successo in Rai e dalla capacità di attrarre pubblico, continua a generare interesse e speculazioni nel mercato televisivo, tra nuovi progetti e contratti in corso. Tuttavia, un comunicato ufficiale ha chiarito la situazione, mettendo fine a alcune ipotesi circolate nelle ultime settimane.

Mediaset: porte aperte per Amadeus?

Piersilvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti 2026, ha ricordato che “le porte a professionisti come Amadeus sono sempre aperte”, sottolineando però che Sebastiani ha ancora un contratto con Warner Bros. L’ipotesi di un approdo a Cologno Monzese resta quindi legata a condizioni precise: solo un’eventuale uscita dal gruppo Warner potrebbe aprire margini concreti.

Nonostante le difficoltà incontrate al Nove, la professionalità di Sebastiani non è mai stata messa in discussione. Mediaset sembra pronta a cogliere l’opportunità qualora si presentasse il momento giusto.

Amadeus pronto a tornare in Rai? Arriva la brutta notizia: il comunicato ufficiale

“In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore – Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda”.

La televisione pubblica ha messo un punto fermo: il conduttore non tornerà sulla rete ammiraglia. La comunicazione ufficiale di Viale Mazzini chiarisce in maniera inequivocabile che le voci emerse negli ultimi giorni non trovano riscontro.

Il rapporto tra Amadeus e la Rai si era concluso nell’aprile 2024, dopo oltre venticinque anni di collaborazione. Il conduttore, con gratitudine verso l’azienda, spiegava di voler intraprendere un nuovo percorso professionale al Nove sotto Warner Bros, senza tensioni o motivazioni economiche a guidare la decisione.

In attesa di sviluppi concreti, il suo futuro resta in bilico, tra rumors e possibilità reali, ma con una certezza: per ora, Rai e Sebastiani viaggiano su strade separate, mentre Mediaset osserva con attenzione.