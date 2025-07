Dopo un debutto attesissimo e ricco di aspettative, l’esperienza di Amadeus potrebbe essere già al capolinea: lascia il Nove? I primi ascolti non hanno convinto, e secondo alcune indiscrezioni, il conduttore starebbe valutando un clamoroso passo indietro. La domanda ora è una sola: quanto c’è di vero?

Flop sul Nove: “The Cage” e “Like a Star” stentano a ingranare

Sbarcato sul Nove con grande clamore, Amadeus ha portato in onda due format innovativi: il game show The Cage – Prendi e Scappa, in onda in access prime time dal giugno 2025, e il talent Like a Star, trasmesso in prima serata tra maggio e luglio 2025.

The Cage ha fatto registrare un debutto incoraggiante (1 003 000 spettatori e 5,7% di share, trainato dalla finale del Roland Garros), ma nelle settimane successive i dati sono crollati stabilizzandosi tra il 2,5% e il 3,3%, per circa 450–515 mila spettatori.

Allo stesso modo, Like a Star ha debuttato al 2,4% (473 000 spettatori) e ha chiuso la prima edizione con una media di circa il 2,8% di share, non superando mai la soglia critica del mezzo milione di telespettatori.

Amadeus lascia il Nove? Flop negli ascolti, le voci sul possibile cambio rotta

Il nome di Amadeus torna al centro dell’attenzione mediatica e, stavolta, il dibattito riguarda ancora una volta il suo futuro televisivo. Dopo l’approdo sul Nove nella scorsa stagione, accompagnato da un’ondata di aspettative e da un acceso confronto sui costi della TV commerciale e sui compensi delle star, l’esito in termini di ascolti si è rivelato più incerto del previsto.

Nella fascia di access prime time, “The Cage” ha dovuto confrontarsi con programmi forti come Affari Tuoi, Striscia la Notizia, Un posto al Sole, risultando sovrastato in termini di audience. Inoltre, le critiche hanno sottolineato una struttura piuttosto ripetitiva o poco accattivante: un meccanismo prestabilito che non riesce a fidelizzare il pubblico, nonostante il carisma di Amadeus.

I dati Auditel, dunque, hanno registrato numeri inferiori alle attese e hanno riacceso le voci su un possibile ripensamento da parte del conduttore, alimentando nuove ipotesi su un eventuale addio o cambio di strategia.