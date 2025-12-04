Amadeus tra passione e professione: la Rai valuta il ritorno del tra show musicali, game show e l’ipotesi Sanremo. L’indiscrezione in dettaglio.

Dopo l’addio alla Rai e l’approdo a Warner Bros Discovery, Amadeus potrebbe presto fare ritorno sulla rete ammiraglia. I programmi sul Nove non hanno soddisfatto le aspettative, e così si intensificano le voci su nuovi progetti in Rai, dal game show estivo allo show musicale Mirror, fino a un possibile ritorno sul palco di Sanremo.

Ecco tutti i dettagli e le voci sulla maxi offerta.

Il possibile ritorno di Amadeus in Rai

Dopo aver conquistato il pubblico con grandi successi in Rai, il passaggio di Amadeus al canale Nove sotto Warner Bros Discovery era visto come una sfida capace di portare con sé i telespettatori storici del conduttore. Tuttavia, nonostante la sua professionalità, i risultati dei programmi sul nuovo canale non hanno raggiunto le attese, alimentando voci su un possibile ritorno sulla rete precedente.

Come riportato da Affari Italiani, “l’avventura di Amadeus alla Warner Bros Discovery è agli sgoccioli”, suggerendo che il conduttore potrebbe riprendere il suo ruolo sulla rete generalista già dalla prossima estate. Tra i progetti ipotizzati, spicca uno show musicale dal titolo provvisorio Mirror, che potrebbe contare sulla presenza del suo storico complice Rosario Fiorello nella puntata inaugurale.

Amadeus, colpo di scena: pronto a lasciare Discovery e tornare in Rai? Voci su una maxi offerta

Oltre alla musica, la Rai starebbe valutando di affidare ad Amadeus un nuovo game show estivo in access prime time, pensato come alternativa a Affari Tuoi e con l’obiettivo di conquistare il pubblico durante la bella stagione. Secondo le indiscrezioni, il programma dovrebbe debuttare tra maggio e giugno, seguendo le orme di format celebri come La Ruota della Fortuna.

E naturalmente, non manca la suggestione di un possibile ritorno al Festival di Sanremo, dove il conduttore ha già guidato cinque edizioni con risultati straordinari. Infine, la prospettiva di un addio ad Amici di Maria De Filippi, dove ha ricoperto il ruolo di giurato, segnerebbe una scelta strategica più che personale, aprendo le porte a nuovi progetti sia per lui sia per la rete.

Quando Amadeus lasciò la Rai per passare a Warner Bros. Discovery, firmando un contratto triennale dal valore stimato di circa 15 milioni di euro, la rete ammiraglia gli aveva presentato un’offerta economica molto simile. Come raccontato dallo stesso conduttore, “c’erano due bozze contrattuali uguali” tra Rai e Discovery, dal punto di vista finanziario. Tuttavia, precisò, “è venuto a mancare qualcosa dal punto di vista affettivo”.