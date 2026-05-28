Lo scontro legale tra il Dipartimento di Giustizia e gli stati sul rilascio di targa riservate a ICE

Il Dipartimento di Giustizia ha avviato cause contro Maine, Massachusetts, Oregon e Washington per il rifiuto di assegnare targa riservate ai veicoli degli agenti ICE, innescando un confronto sul ruolo degli stati, la sicurezza degli agenti e la responsabilità pubblica

È in corso un acceso confronto giudiziario tra l’amministrazione federale e quattro stati guidati da autorità democratiche: il Dipartimento di Giustizia ha avviato cause contro Maine, Massachusetts, Oregon e Washington per il rifiuto di fornire targa riservate ai veicoli utilizzati dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Il governo federale sostiene che quei contrassegni confidenziali siano determinanti per la sicurezza operativa e la protezione degli agenti durante operazioni sotto copertura o attività sensibili.

Le ragioni del Dipartimento di Giustizia

Secondo la denuncia federale, l’assenza di targa confidenziali ostacolerebbe la capacità degli agenti di svolgere indagini, proteggere testimoni e condurre servizi in condizioni di sicurezza. Il DOJ invoca la Supremacy Clause della Costituzione per sostenere che le scelte statali in materia di registrazione veicoli non possano ostacolare l’applicazione delle politiche federali.

In comunicati pubblici, i funzionari federali hanno affermato che l’accesso a targhe non tracciabili è una prassi consolidata per molte agenzie di polizia federali e che limitarlo esporrebbe operazioni e operatori a rischi concreti.

Minacce e protezione degli agenti

Il governo ha inoltre richiamato episodi di minacce e campagne di doxxing che hanno preso di mira agenti federali, sostenendo che la confidenzialità delle targhe contribuisce a ridurre la possibilità che individui ostili identifichino e perseguitino gli operatori o i loro familiari.

La tesi è che, senza strumenti per mascherare l’identità dei veicoli, i soggetti sotto indagine potrebbero monitorare i movimenti e sottrarsi all’intervento, compromettendo l’efficacia delle operazioni.

La posizione degli stati e le motivazioni del rifiuto

Le amministrazioni statali hanno risposto opponendosi a quella che descrivono come una richiesta di consentire operazioni in gran parte prive di controllo locale. I vertici di Massachusetts, Oregon, Maine e Washington hanno sottolineato la necessità di trasparenza e di salvaguardie contro possibili abusi. Le autorità statali hanno spiegato che, in molti casi, le attività di ICE sono prevalentemente di natura civile e non rientrano nelle indagini penali tradizionali che giustificano misure di segretezza analoghe a quelle adottate dalle forze dell’ordine criminale.

Sanctuary laws e criteri locali

Alcuni stati hanno norme o prassi che limitano la collaborazione con l’immigrazione federale senza mandato giudiziario: ad esempio, l’adozione di pause nelle registrazioni di veicoli federali in attesa di valutazioni legali o condizioni che richiedono certificazioni sull’uso operativo. In questi casi le amministrazioni sostengono che la politica nazionale non può spogliare gli stati del potere di gestire i propri Registri automobilistici e le procedure di controllo, soprattutto quando è in gioco la protezione dei diritti dei residenti.

Impatti legali e fattori in gioco

Le azioni legali proposte dal DOJ sollevano questioni costituzionali e pratiche: da un lato il conflitto tra prerogative federali e competenze statali sulle registrazioni veicolari, dall’altro la valutazione se il rifiuto di concedere targhe confidenziali costituisca una discriminazione illegittima nei confronti di specifiche agenzie federali. I tribunali dovranno bilanciare la necessità di tutela delle operazioni sensibili con l’obbligo di trasparenza e responsabilità pubblica.

Argomentazioni di sicurezza vs. responsabilità pubblica

Gli oppositori delle targhe riservate evidenziano come la possibilità di nascondere l’identità di un veicolo possa rendere più difficile l’accountability degli operatori: gruppi di controllo e rappresentanti politici sostengono che la riservatezza non debba servire a eludere la supervisione né a permettere comportamenti che possano ledere diritti civili. Le istituzioni statali insistono che ogni eccezione debba essere congrua, documentata e soggetta a verifiche.

Lo scontro tra il Dipartimento di Giustizia e i quattro stati trae origine da diverse prassi amministrative e da valutazioni contrastanti su cosa costituisca un equilibrio legittimo tra efficacia operativa e controllo democratico. La controversia, oltre a porre questioni giuridiche fondamentali, mette in luce tensioni politiche più ampie sull’applicazione delle norme sull’immigrazione e sulla relazione tra governi statali e federali. I tribunali federali saranno chiamati a dirimere se e quando gli stati possono limitare l’accesso a strumenti riservati che il governo centrale ritiene essenziali per la sua azione.