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Nutella compie 62 anni, da Alba al mondo il love brand ha conquistato generazioni

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(Adnkronos) - Oggi, 20 aprile 2026, Nutella® celebra 62 anni di storia, confermandosi non solo come uno dei marchi più amati di sempre, ma come un vero e proprio love brand e una icona culturale capace di attraversare epoche, linguaggi e generazioni. Era infatti il 1964 quando il primo vasetto us...

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(Adnkronos) – Oggi, 20 aprile 2026, Nutella® celebra 62 anni di storia, confermandosi non solo come uno dei marchi più amati di sempre, ma come un vero e proprio love brand e una icona culturale capace di attraversare epoche, linguaggi e generazioni. Era infatti il 1964 quando il primo vasetto usciva dallo stabilimento di Alba, dando inizio a un percorso destinato a diventare parte dell’immaginario collettivo, in Italia e nel mondo.

Nata dall’intuizione di Michele Ferrero, evoluzione della Supercrema del dopoguerra, Nutella® ha saputo costruire nel tempo un legame profondo con i propri Lovers, entrando nei momenti quotidiani e trasformandoli in rituali condivisi. Dalla storica presenza a Carosello alle campagne più recenti, il brand ha raccontato l’evoluzione della società mantenendo intatta la propria capacità di parlare al cuore delle persone. 

Oggi Nutella® è una presenza globale: prodotta in 11 stabilimenti Ferrero, con maestranze provenienti da 97 nazioni, è distribuita in circa 170 Paesi e raggiunge una produzione annua di circa 500.000 tonnellate.

Numeri che raccontano la dimensione internazionale del brand, ma che non ne esauriscono il valore simbolico: Nutella® è un fenomeno culturale, capace di ispirare libri, mostre – come quella ospitata al MAXXI di Roma – e momenti di condivisione globale come il World Nutella® Day. 

Un’icona che continua a evolversi e a sorprendere, mantenendo intatta la propria rilevanza anche nei contesti più inaspettati.

Ne è un esempio quanto accaduto il 6 aprile 2026, quando durante la missione Artemis II un barattolo di Nutella® è apparso in diretta mentre fluttuava in assenza di gravità all’interno della capsula Orion: un’immagine simbolica che racconta, ancora una volta, la capacità del brand di andare oltre i confini, geografici e culturali, portando con sé un pezzo di quotidianità italiana anche nello spazio. A 62 anni dalla sua nascita, Nutella® continua così a confermare il proprio ruolo unico: non solo prodotto iconico, ma linguaggio universale di piacere, memoria e condivisione.  

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