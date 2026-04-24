Svolta a Bruxelles: come la fine del dominio di Orbán potrebbe aprire l'UE a nuove decisioni

Il 21 aprile 2026 i ministri degli esteri dell’UE si sono incontrati a Lussemburgo in un clima che molti hanno definito diverso dal passato. Dopo anni in cui le decisioni comunitarie erano spesso rallentate da un veto ungherese, la vittoria elettorale che ha segnato la fase di uscita di Viktor Orbán ha generato un palpabile senso di sollievo tra i rappresentanti degli Stati membri.

La riunione ha acceso speranze su temi sensibili, dall’assistenza a Ucraina alle misure punitive contro la Russia, fino a questioni complesse come il rapporto con Israele e l’agenda di allargamento dell’Unione. Tra i dossier sul tavolo spicca la possibilità di sbloccare il prestito di 90 miliardi di euro (€90 miliardi) destinato a Kiev, una posta in gioco che finora era rimasta bloccata.

Un clima nuovo nei colloqui diplomatici

Più ministri hanno raccontato che l’atmosfera nella sala è apparsa meno rassegnata rispetto agli ultimi anni. L’Estonia, per esempio, ha descritto le precedenti riunioni come un momento «deprimente» dove la possibilità di progresso era limitata proprio a causa del peso esercitato dall’Ungheria. Con il risultato elettorale, secondo alcuni rappresentanti, è nata una sensazione di riallineamento politico che potrebbe permettere di avanzare su decisioni rimaste ferme.

Rottura delle alleanze informali

Un elemento emerso è la possibile scomparsa di quelle alleanze informali in cui alcuni Paesi «coprivano» le posizioni di Budapest. Se l’Ungheria inizierà a comportarsi differentemente con la nuova guida — e se Anita Orbán assumerà il ruolo di ministro degli esteri come è stato annunciato — gli altri governi non potranno più nascondersi dietro un singolo veto. Questo potrebbe spingere l’UE a chiarire pubblicamente scelte su sanzioni e fondi.

I dossier pratici che potrebbero ripartire

Tra le questioni concrete citate dai ministri figurano la possibilità di approvare un ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, misure punitive mirate contro gruppi di coloni violenti nei territori occupati e la revisione dell’iter di allargamento che include la richiesta di Ucraina per l’accesso all’Unione. Inoltre, è stato evidenziato il tema dei finanziamenti militari attraverso la Peace Facility, meccanismo che ha visto alcuni stanziamenti bloccati fino a oggi.

La pratica delle sanzioni e i limiti attuali

Se molti Stati hanno manifestato la volontà di rafforzare la pressione su Mosca, permane tuttavia la divergenza sulle misure relative al Medio Oriente. Proposte come la sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele, avanzate da Spagna, Belgio e Slovenia, non hanno raccolto il sostegno unanime e sono state respinte con l’opposizione di Paesi come Germania e Italia, che hanno giocato un ruolo chiave nel bloccare l’iniziativa.

Il ruolo dell’Ungheria nel breve periodo

Allo stesso tempo, la delegazione ungherese presente al Consiglio era guidata dal rappresentante permanente Bálint Ódor, mentre il ministro uscente Péter Szijjártó non ha partecipato. Le decisioni future dipenderanno in larga parte da come si muoverà il governo di transizione guidato da Péter Magyar, la cui nomina è attesa con interesse e che dovrebbe insediarsi tra la fine di aprile e la metà di maggio.

Gli scambi informali tra colleghi e le telefonate tra ministri, come quella segnalata tra il titolare estone e Anita Orbán, hanno contribuito a creare la narrativa di un cambiamento di rotta: «i cittadini ungheresi hanno scelto l’Europa», è stato riferito in alcuni colloqui privati, frase che simboleggia la speranza che Budapest possa tornare a giocare un ruolo più cooperativo nella politica estera europea.

Resta però il fatto che le divisioni di fondo su temi come Israele e il Medio Oriente non spariranno automaticamente. Anche se il clima è più favorevole allo sblocco di pratiche ferme da tempo, il percorso verso decisioni condivise richiederà negoziati serrati e compromessi tra governi con visioni spesso divergenti.

In conclusione, dopo l’incontro del 21 aprile 2026 l’orizzonte per l’UE mostra potenziali aperture: la possibilità di approvare nuovi strumenti a sostegno di Ucraina, avanzare con l’allargamento e introdurre nuove sanzioni non è mai stata così concreta. Tuttavia, la strada resta complessa e il risultato dipenderà dalle mosse dell’Ungheria nei giorni a venire e dalla capacità degli altri Stati membri di trovare un equilibrio tra interessi differenti.