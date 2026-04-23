Possibili colloqui di pace e oscillazioni dei prezzi: petrolio e oro sotto la lente

Il dialogo diplomatico promosso da Trump e le estensioni del cessate il fuoco hanno impatti contrastanti su petrolio, oro e metalli industriali

Negli ultimi sviluppi diplomatici il presidente Donald Trump ha dichiarato di aspettarsi di ricevere i leader di Israele e del Libano nelle prossime due settimane, esprimendo ottimismo sulla possibilità di chiudere un accordo di pace permanente entro l’anno. Parallelamente, è stata segnalata un’estensione del cessate il fuoco per tre settimane, mentre negoziatori e ambasciatori stanno partecipando a un secondo ciclo di consultazioni alla Casa Bianca.

Questi avvenimenti politici si intrecciano con i movimenti dei mercati delle commodity, che reagiscono a notizie diplomatiche e a sviluppi operativi nello Stretto di Hormuz.

Sul fronte finanziario, i segnali arrivati dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente hanno generato un mix di stabilità e correzioni: il petrolio ha mantenuto parte dei guadagni in alcune sessioni, mentre in altre ha registrato ribassi dopo annunci ottimistici su possibili accordi.

Anche i metalli preziosi e industriali hanno mostrato reazioni divergenti: l’oro ha limato i guadagni iniziali, il silver è sceso oltre il 2% e il rame ha restituito parte dei rialzi precedenti. Questi movimenti riflettono un mercato che sconta sia rischi geopolitici sia l’evoluzione delle attese sui tassi e sulla domanda.

Come la diplomazia influenza i prezzi

La dinamica tra incontri politici e quotazioni delle materie prime è ora molto evidente: dichiarazioni sulla possibilità di estendere o concludere un cessate il fuoco incidono direttamente sulle percezioni dell’offerta futura. In più occasioni il petrolio ha reagito a notizie sui negoziati con l’Iran e sulle restrizioni al transito nello Stretto di Hormuz, che in passato ha gestito circa il 20% della fornitura petrolifera giornaliera mondiale. Durante le ultime sedute il Brent è stato riportato a livelli intorno ai $102,52 al barile in alcune sessioni, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è stato rilevato vicino a $93,19 o a $93,36 in momenti diversi, segno di una sensibilità elevata a brevi impulsi informativi.

Le reazioni dei metalli preziosi

L’oro, tradizionalmente percepito come rifugio, ha visto le sue oscillazioni influenzate sia dai rendimenti dei Treasury sia dalle speranze di pace. Il prezzo COMEX è stato riportato attorno a $4,747.60 l’oncia in un passaggio di mercato, mentre i flussi negli ETF sull’oro sono tornati positivi nelle tre settimane precedenti, suggerendo un rinnovato interesse dopo la svendita di marzo. Il quadro è complicato dall’effetto dei tassi: il calo dei rendimenti a lungo termine ha reso l’oro più appetibile in alcune fasi, ma aspettative di inflazione legate al prezzo dell’energia restano un fattore di pressione.

Petrolio: offerta, restrizioni e segnali tecnici

Le quotazioni del greggio sono rimaste volatili perché sono guidate da due principali fattori: le interruzioni fisiche alla produzione e il contesto diplomatico. Restrizioni al traffico marittimo e scioperi in fonderie nel Golfo hanno pesato sull’alluminio e su altri metalli, creando preoccupazioni per l’offerta. Inoltre, l’Iran e gli Stati Uniti hanno mantenuto una pressione strategica sul traffico attraverso lo Stretto di Hormuz: pur dichiarazioni ufficiali americane hanno parlato di controllo della via d’acqua, è stato segnalato il sequestro di navi e, nello stesso periodo, la società Vortexa ha registrato il passaggio di circa 10,7 milioni di barili di esportazioni iraniane tra il 13 e il 21 aprile.

Scenario tecnico e attese

Dal punto di vista del mercato, i contratti future mostrano ancora elementi di backwardation, ossia prezzi spot più alti rispetto ai contratti a termine, a indicare tensioni di breve termine sull’offerta. Tuttavia, la curva si è appiattita rispetto a periodi recenti, suggerendo che alcuni rischi a breve potrebbero essere parzialmente scontati. Analisti tecnici hanno osservato che livelli di supporto intorno a $93 per il WTI sono stati messi alla prova: una lunga fase di incertezza geopolitica manterrà comunque elevata la probabilità di oscillazioni significative.

Prospettive: rischi e possibili sviluppi

Lo scenario futuro resta caratterizzato da un equilibrio fragile: un accordo diplomatico più ampio o estensioni del cessate il fuoco potrebbero attenuare le pressioni sui prezzi, ma violazioni o nuove tensioni possono rapidamente invertire la rotta. Sul fronte macroeconomico, dati come le richieste iniziali di sussidio negli USA, salite di 6.000 unità a 214.000 nella settimana terminata il 18 aprile, aggiungono una variabile che influisce su rendimenti e, di conseguenza, su asset come l’oro. In questo contesto, operatori e investitori dovranno monitorare con attenzione sia gli sviluppi diplomatici — inclusi eventuali incontri con i leader di Israele e Libano nei prossimi quindici giorni — sia i dati reali sull’offerta energetica e sui flussi commerciali nello Stretto di Hormuz, che rimane un elemento chiave per la stabilità dei mercati energetici.