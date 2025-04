Guerra Israele, Hamas avanza una nuova proposta per la pace: ecco il piano

Nel pieno delle tensioni tra Israele e Hamas, si apre uno spiraglio di possibile dialogo. Un alto funzionario della milizia islamica ha annunciato all’agenzia Afp una nuova proposta di pace per la guerra, che punta a interrompere le ostilità e avviare un percorso negoziale. I dettagli dell’iniziativa, ora al vaglio delle parti coinvolte, potrebbero rappresentare un primo passo verso una possibile tregua in un conflitto che continua a insanguinare il popolo.

Continuano gli attacchi a Gaza

Questa mattina, 17 persone sono morte negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza, tra cui dieci in un bombardamento che ha colpito una casa nel quartiere al-Sabra, a sud di Gaza.

Secondo la Difesa civile palestinese, circa 20 persone risultano disperse sotto le macerie. Mohammed Al-Moughair, un responsabile dei soccorsi, ha confermato che l’attacco ha colpito la casa della famiglia al-Khour.

Dopo aver interrotto una tregua di due mesi, Israele ha ripreso i bombardamenti il 18 marzo con l’intento di forzare il rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023.

Il bilancio delle vittime palestinesi dal 7 ottobre ha superato le 51.000 persone, con almeno 2.062 morti dal 18 marzo, secondo il Ministero della Salute di Hamas. Inoltre, una forte esplosione ha distrutto un edificio amministrativo nel porto di Rajaishahr, nel sud dell’Iran.

Guerra Israele, nuova proposta di Hamas per la pace: ecco cosa prevede

Hamas ha avanzato una proposta per liberare tutti gli ostaggi ancora detenuti a Gaza, offrendo una tregua di cinque anni in cambio della fine delle ostilità. La proposta, che potrebbe segnare un importante punto di svolta nel conflitto, è stata rivelata da un alto esponente della milizia islamica in un’intervista con l’agenzia Afp.

Secondo il funzionario, l’iniziativa mira a fermare la guerra e avviare un periodo di stabilità, ponendo come condizione principale la cessazione delle offensive israeliane.