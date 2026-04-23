Leone XIV chiede dialogo e protezione dei civili nella crisi in Iran

Dopo il viaggio in Africa, Papa Leone XIV ha scelto di parlare direttamente con i giornalisti a bordo dell’aereo di ritorno, offrendo una sintesi lucida e preoccupata della situazione in Iran e nello Stretto di Hormuz. Il pontefice ha definito la vicenda «evidentemente molto complessa», richiamando l’attenzione sia sugli effetti sul commercio globale sia sulla sofferenza delle popolazioni civili.

Nel suo discorso ha voluto ricordare con forza la necessità di tutelare chi non è coinvolto nelle strategie geopolitiche: per lui la priorità è proteggere gli innocenti vittime dei conflitti e promuovere una cultura della pace.

Una crisi fatta di negoziati incerti e conseguenze globali

Secondo il Papa, le trattative in corso mostrano una volatilità pericolosa: un giorno una parte sembra essere d’accordo, il giorno dopo cambia idea.

Questa alternanza ha creato una situazione che il pontefice ha definito «caotica», con ripercussioni sull’economia mondiale e con il rischio concreto di aumentare le tensioni nello Stretto di Hormuz, corridoio strategico per il commercio energetico. L’instabilità, ha osservato, non riguarda solo le capitali e i governi ma soprattutto le persone comuni: il costante aumento dei prezzi, la paura e l’insicurezza si traducono in difficoltà quotidiane per famiglie e comunità.

Il nodo del cambio di regime e l’ambiguità politica

Il tema del cambio di regime in Iran è stato analizzato dal Papa con cautela: non è chiaro quale assetto politico prevalga dopo le prime azioni militari che hanno coinvolto Israele e gli Stati Uniti. Per Leone XIV la questione non è solo «sì o no» al cambio del governo, ma come vengono perseguiti gli obiettivi politici senza cancellare la dignità e la vita di chi non è responsabile delle scelte dei potenti. Ha invitato a considerare il quadro complessivo e a non sottovalutare il costo umano di decisioni prese nelle stanze del potere.

Il messaggio per la pace e il ruolo della Chiesa

Il pontefice ha ribadito la posizione tradizionale della Chiesa: non può sostenere la guerra. Ha messo in rilievo l’importanza del dialogo come strumento principale per evitare l’escalation e per cercare soluzioni che rispettino il diritto internazionale. La sua prospettiva pastorale lo porta a insistire sul valore della riconciliazione e sulla necessità che le parti coinvolte compiano ogni sforzo concreto per ridurre la minaccia di conflitto, proteggendo prima di tutto i civili.

La testimonianza personale: un volto che non si dimentica

Nel discorso è emersa una nota personale che ha reso più palpabile l’urgenza del suo appello: il Papa porta con sé la foto di un bambino musulmano incontrato durante la visita in Libano, che lo attendeva con un cartello di benvenuto e che, nelle fasi più recenti del conflitto, è stato ucciso. Questa immagine è servita a ricordare quanto siano concrete le conseguenze delle decisioni internazionali: dietro i numeri ci sono vite umane, volti e storie che meritano rispetto.

Temi collaterali: migrazioni, Africa e questioni interne alla Chiesa

Il Papa ha collegato la crisi mediorientale ad altre sfide globali affrontate durante il viaggio in Africa, richiamando il tema della giustizia economica e dello sfruttamento delle risorse. Ha invitato a riflettere su come il Nord del mondo possa sostenere lo sviluppo del Sud, attraverso investimenti e politiche che riducano la necessità di migrare. Sul piano umano ha sottolineato che i migranti devono essere trattati con dignità. Infine, su questioni interne alla Chiesa, Leone XIV ha confermato la linea della Santa Sede: nessuna benedizione formale alle coppie omosessuali, ma un forte richiamo all’accoglienza e al rispetto per ogni persona.

Conclusione: un appello a scegliere la pace

Nel suo intervento il pontefice ha chiuso con un invito chiaro: mettere al centro la protezione dei più fragili e puntare sul dialogo come via maestra per risolvere i contrasti. Ha esortato tutte le parti a rispettare il diritto internazionale e a lavorare per soluzioni che non si fondino sull’odio o sulla divisione. Il richiamo finale è rivolto tanto ai leader quanto alle comunità internazionali: evitare la logica della forza e costruire, con pazienza e responsabilità, strumenti di pace che siano efficaci e duraturi.