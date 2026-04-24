Leone XIV chiede dialogo e tutela degli innocenti invece della guerra

Il Papa, durante il volo di ritorno dall'Africa, ha rilanciato un appello per il dialogo, la tutela degli innocenti e il rispetto del diritto internazionale

Durante il volo di rientro dall’Africa il 23 aprile 2026, Papa Leone XIV ha lanciato un messaggio forte e lineare: la risposta ai conflitti non può essere la violenza. In una conversazione con i giornalisti a bordo, il pontefice ha richiamato l’urgenza di coltivare una cultura della pace, sottolineando come le operazioni belliche abbiano già prodotto numerose vittime innocenti.

Ha citato la commovente lettera di famiglie iraniane che hanno perso i loro figli nel primo giorno dell’attacco, un elemento che ha rafforzato il suo richiamo alla protezione dei civili.

Il Papa ha ribadito la sua identità di pastore e la conseguente posizione pastorale contro la guerra: non si tratta, secondo lui, di legittimare o meno un cambiamento di regime, ma di porre come priorità la tutela di chi è indifeso.

Nel suo ragionamento è centrale il principio che la politica e le risposte internazionali devono avere al centro la persona e la sua dignità, anche quando le scelte di uno Stato sollevano questioni complesse. Questa prospettiva mette in rilievo l’importanza di misure che evitino ulteriori sofferenze per le popolazioni civili.

La condanna della violenza e la protezione dei civili

Nel riprendere il filo del discorso, il pontefice ha denunciato il costo umano dei conflitti: molte vittime sono innocenti e la loro sofferenza impone un ripensamento delle risposte. La citazione della lettera delle famiglie iraniane ha servito a concretizzare il concetto che, dietro alle scelte geopolitiche, ci sono persone reali che pagano il prezzo più alto. Per questo motivo il Papa insiste sul fatto che la comunità internazionale debba avere come priorità la sicurezza e la protezione dei civili, richiamando al contempo il rispetto del diritto internazionale come elemento non negoziabile per qualsiasi azione.

La prospettiva pastorale

Rivendicando il suo ruolo, Leone XIV ha chiarito che, come pastore, non può schierarsi a favore della guerra: questa è una scelta che contraddice la sua missione di cura. La etica pastorale che propone mette al centro la non violenza e la ricerca di soluzioni che preservino la vita. Questo approccio non elimina le complessità politiche, ma ne sposta la priorità: prima la protezione dei vulnerabili, poi le valutazioni sui sistemi politici o sulle sanzioni.

Lo Stretto di Hormuz e l’appello al dialogo

Il Papa ha definito la situazione relativa allo Stretto di Hormuz «confusa e caotica», riferendosi alle incertezze nelle trattative internazionali e ai frequenti cambi di posizione tra attori come gli Stati Uniti e l’Iran. Questo scenario, ha osservato, non influisce solo sulla politica ma pesa sull’economia globale e, soprattutto, sulle condizioni di vita delle popolazioni coinvolte. Per questo motivo il Pontefice ha esortato a intensificare gli sforzi diplomatici e a favorire il proseguimento del dialogo, evitando escalation che ricadrebbero sulla vita quotidiana di chi è già colpito dalla guerra.

Neutralità e diplomazia della Santa Sede

Rispondendo alle domande sui contatti con leader autoritari incontrati in Africa, il Papa ha spiegato che la Santa Sede parla con tutti per il bene comune e per promuovere la giustizia. Ha ricordato che spesso la diplomazia vanta risultati concreti ottenuti «dietro le quinte», come trattative umanitarie o liberazione di prigionieri politici. Questa forma di neutralità attiva non equivale a silenzio su diritti e dignità, ma a un impegno pratico volto a migliorare la vita delle persone attraverso relazioni diplomatiche costruttive.

Migrazione, dignità e questioni etiche

Altro tema affrontato è stato quello della migrazione. Il Papa ha ricordato che i migranti sono persone dotate di dignità e vanno sempre trattate con rispetto, non «peggio degli animali», come ha sottolineato. Pur riconoscendo che gli Stati hanno il diritto di regolare i propri confini, Leone XIV ha invitato a evitare politiche che disumanizzino chi è in cerca di protezione. La linea proposta è quindi una combinazione tra regole statali e obbligo morale di tutela della dignità umana.

Infine, sui temi etici interni alla Chiesa, il Papa ha ribadito la contrarietà a una benedizione formalizzata delle coppie omosessuali, precisando tuttavia che la Chiesa deve mantenere la sua capacità di accoglienza e che l’unità ecclesiale non dovrebbe essere ossessionata da sole questioni sessuali. La benedizione che un sacerdote o il Papa danno al termine di una celebrazione, ha ricordato, è un gesto esteso a tutti, segno di apertura personale anche dentro limiti dottrinali.

Nel complesso, il messaggio lanciato il 23 aprile 2026 è chiaro: priorità alla pace, al dialogo e alla protezione dei più vulnerabili. La ricetta proposta unisce diplomazia, rispetto del diritto internazionale e cura pastorale, con l’obiettivo di ridurre la sofferenza umana e favorire soluzioni che ricollocano la persona al centro delle scelte politiche.