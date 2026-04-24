Il caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo è arrivato a una svolta giudiziaria con la condanna di Chiara Petrolini, 22 anni. La sentenza, emessa dalla Corte d’assise di Parma dopo il processo per il duplice omicidio dei suoi due figli appena nati e la soppressione dei cadaveri, chiude uno dei procedimenti di cronaca nera più seguiti degli ultimi anni.

La notizia è stata riportata dalla Gazzetta di Parma.

Due gravidanze segrete e neonati sepolti in giardino: la Procura aveva chiesto 26 anni per Chiara Petrolini

I due neonati erano venuti alla luce in gravidanze mai rese pubbliche, rispettivamente il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024, e sarebbero morti subito dopo il parto.

Nel corso dell’udienza del 13 marzo, la Procura aveva richiesto una condanna a 26 anni.

Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini condannata: il duro verdetto della Corte

La Corte d’assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, pare abbia condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi di reclusione al termine di una camera di consiglio durata poco più di tre ore.

La decisione è arrivata dopo le repliche finali dell’avvocato di parte civile Pierfrancesco Guido e del difensore della 22enne di Traversetolo, Nicola Tria, con i giudici riuniti dalle ore 10. L’imputata, presente in aula e scortata dai carabinieri, era accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati, Domenico Matteo e Angelo Federico, oltre che della soppressione dei cadaveri, poi sepolti nel giardino dell’abitazione familiare.

Nel dispositivo della sentenza sarebbe stata tuttavia disposta l’assoluzione per l’accusa di omicidio relativa al primogenito. La giovane si troverebbe attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nella stessa casa in cui furono occultati i corpi. Come riportato dalla Gazzetta di Parma, il verdetto chiude un processo che ha scosso profondamente la comunità di Traversetolo e l’opinione pubblica nazionale.