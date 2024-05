Pedofilia: Fontana, 'cruciale garantire sicurezza minori da crimine aberrante'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Per i bambini e gli adolescenti la rete rappresenta una realtà affascinante, dove le opportunità di gioco, comunicazione, espressione e socializzazione sono apparentemente infinite. Purtroppo, altrettanto numerosi e gravi sono i pericoli ai quali essi possono andare incontro. L'incontro odierno costituisce, dunque, una preziosa occasione per richiamare e mantenere alta l'attenzione sul dramma della pedofilia online. Come riferiscono le ultime indagini al riguardo, si tratta di un fenomeno in espansione su scala mondiale, che richiede azioni di prevenzione mirate per essere efficacemente contrastato. La lotta contro questo crimine aberrante presenta sfide senza precedenti, soprattutto in considerazione dell'uso sempre più diffuso di comunicazioni crittografate, che rendono più difficile identificare e punire i responsabili". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio alla Fondazione Sos Telefono Azzurro Ets letto nel corso dell'incontro 'La dignità dei bambini nel mondo digitale' promosso questa mattina a Roma in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Santa Sede e Fondazione Child in vista della Giornata nazionale per la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia.

"La tutela della dignità dei bambini, della loro integrità fisica e psicologica, deve essere, in ogni circostanza, piena e incondizionata. Garantire la sicurezza dei minori nell'ambiente digitale – sottolinea Fontana – è cruciale tanto quanto educarli su come proteggersi. Al lavoro straordinario dei magistrati e delle forze dell'ordine deve dunque affiancarsi un'opera costante di preparazione e di formazione alla cittadinanza digitale, che promuova un utilizzo consapevole e responsabile della rete e delle nuove tecnologie". "È essenziale insegnare ai minori come riconoscere i potenziali predatori e chiedere aiuto in caso di necessità. Al contempo, è fondamentale sensibilizzare i genitori sull'importanza della supervisione delle attività online dei propri figli e sull'adozione di misure di sicurezza adeguate per proteggerli dai rischi e dalle minacce presenti in rete", conclude la terza carica dello Stato.