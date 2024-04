Nonostante l'atteggiamento del naufrago, Pietro Fanelli, non sia apprezzato dal gruppo è arrivato per lui un premio inaspettato da parte della conduttrice Vladimir Luxuria e dalla produzione

Si accendono di nuovo le polemiche a L’Isola dei Famosi: nella puntata scorsa, avvenuta il 22 aprile, Pietro Fanelli si scontra nuovamente con i suoi compagni di viaggio.

Le parole di Pietro Fanelli dopo la nomination

Greta Zuccarello ha informato la conduttrice e il pubblico che durante la giornata alcuni naufraghi avevano violato il regolamento, rubando cibo ai cameramen, ma scoppiato lo scandalo “schiscia-gate“, nessuno inizialmente si è dichiarato colpevole, se non Pietro Fanelli.

I comportamenti del naufrago non sono passati inosservati e per questo è finito in nomination. Tuttavia, la reazione di Fanelli non si è fatta attendere:

«Sono felice di stare in nomination perché non voglio più vedere gente morta di fame e di fama».

La proposta di Vladimir Luxuria a Pietro Fanelli

«Devi stare tre giorni da solo su un’altra playa lontano dal gruppo, se ci riuscirai al gruppo andrà una rete da pesca, un chilo di pasta e due pomodori. Ma siccome ti conosciamo sappi che ci sarà un premio anche per te».

La risposta del naufrago alla proposta della produzione de L’Isola dei Famosi

«Sono felice perché io non ci volevo stare con loro, me ne sarei stato comunque per i fatti miei. Sono deluso e stanco mi manca la mia donna, non voglio stare con affamati di fama».

Lo scontro tra Pietro Fanelli e Sonia Bruganelli

Tensione alle stelle quando Bruganelli ha ricordato a Fanelli che lei è lì per commentare gli eventi sull’isola e che lui dovrebbe fare altrettanto nel suo ruolo di partecipante: