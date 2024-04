Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli si è scagliata contro Pietro Fanelli. L’opinionista ha letteralmente asfaltato il naufrago, invitandolo a vergognarsi per i suoi comportamenti.

Tensione durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Al centro della scena Pietro Fanelli, che ha confessato di aver rubato del cibo. Il ragazzo, che pensa davvero di essere un poeta, ha atteggiamenti che non piacciono a quasi tutti i naufraghi. Non solo, anche Sonia Bruganelli, che all’inizio l’ha sostenuto, ha perso la pazienza nei suoi confronti.

Parlando del cibo rubato, Pietro ha dichiarato:

“Se un morto di fame ruba un pugno di riso non è giustificato… A me invece fa più ridere chi parla, parla e si diverte a guardare dei morti di fame per la fama … Dovete vergognarvi!”.

Sonia ha subito replicato:

“Pietro le parole hanno un peso… Dire vergognatevi non ti devi proprio permettere di dirlo. (…) Io sono pagata per stare qui e tu sei pagato per stare lì… Non fare quello che se ne lava le mani… Così è troppo facile…”.