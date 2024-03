Poche, o quasi nulle, le informazioni sulle condizioni di re Carlo, dopo la diagnosi di cancro a seguito dell’intervento alla prostata.

«Re Carlo mi informa che è in fase di preparazione un nuovo piano di successione. Di più non posso dire. La mia bocca continua a restare cucita». Questo, il messaggio, pubblicato su X, di Nicholas Witchell, corrispondente reale in pensione della BBC.