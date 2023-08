Carmelina Iannoni, figlia minore di Carmen Di Pietro, è nel cast della nuova edizione de Il Collegio. La ragazzina, vista in tv nei salotti di Barbara D’Urso e nei reality a cui hanno partecipato la mamma e il fratello Alessandro, debutta in tv.

Il Collegio: Carmelina Iannoni nel cast

Grande soddisfazione per Carmen Di Pietro. Stando ad alcune indiscrezioni, la figlia Carmelina Iannoni è entrata nel cast de Il Collegio. La ragazzina, che non ha mai avuto un ruolo principale in televisione, avrà la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico.

L’indiscrezione su Carmelina Iannoni ne Il Collegio

A lanciare l’indiscrezione su Carmelina nel cast de Il Collegio è stato il portale BlogTvItaliana. Si legge:

“Stando ad alcune nostre indagini sembra che Il Collegio abbia ceduto al fascino dei social e abbia inserito nel cast di collegiali creator ben noti a TikTok e persino la figlia di un personaggio del mondo dello spettacolo: Carmen Di Pietro. Interfacciandoci con alcuni dei giovani fan della trasmissione che hanno stalkerato dall’estero le registrazioni del programma, siamo in grado di rivelarvi che nel cast dei collegiali del Collegio 8 ci sarà anche Carmelina Iannoni, che poi altro non è che la figlia minore di Carmen Di Pietro”.

Chi è Carmelina Iannoni?

Classe 2008, Carmelina Iannoni è la figlia minore di Carmen Di Pietro. La 15enne, che spesso compare sui social della mamma, è apparsa in diverse trasmissioni Mediaset: dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip, passando per i salottini di Barbara D’Urso.