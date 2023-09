Il Collegio, Stefano De Martino rompe il silenzio: "Voglio fare una rivelazione"

Stefano De Martino è stato scelto come voce narrante della nuova edizione de Il Collegio e lui stesso ha svelato alcuni retroscena in merito alla questione e in merito alla sua carriera scolastica.

Stefano De Martino: la carriera scolastica

Stefano De Martino sarà la voce narrante della nuova edizione de Il Collegio e, in vista di questa nuova avventura tv, lui stesso ha voluto raccontare qualcosa in merito agli anni in cui è stato uno studente e, a quanto pare, non tra i migliori.

“I primi cinque anni di scuola ero tra i primi della classe, poi con le nuove passioni, soprattutto la danza, c’è stato lo slancio a uscire dalla timidezza e sono diventato più indisciplinato. È iniziata una seconda stagione scolastica turbolenta. In quarta superiore data la quantità di giorni di assenza (facevo piccoli lavoretti e mi dedicavo alla danza) dissero ai miei genitori che rischiavo la bocciatura. Mi ritirai per evitare di essere bocciato e l’anno dopo mi presentai direttamente all’esame di maturità da privatista. Presi un “60 politico”. Quando 60 era il minimo, non il massimo!”, ha confessato il ballerino.

Di recente Stefano è balzato agli onori delle cronache per via della sua presunta relazione con Martina Trivelli e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di sapere cosa sia accaduto tra lui e Belen.