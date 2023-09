Stefano De Martino paparazzato in dolce compagnia: chi è la sua presunta nuova fiamma

Stefano De Martino è stato paparazzato per le vie di Milano con la sua presunta nuova fiamma: si tratta di una ragazza originaria di Pescara con 10 meno di lui.

Stefano De Martino: la nuova fiamma

Un nuovo amore in vista per Stefano De Martino? Il ballerino è stato avvistato per le vie di Milano in compagnia di Martina Trivelli, Retail Specialist di Filorga. I due avrebbero cenato in un famoso ristorante vegetariano e, a seguire, si sarebbero diretti all’appartamento del ballerino, dove avrebbero trascorso la notte insieme.

Ora che Belen è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni, in tanti si chiedono se Stefano non si sia deciso a vivere a sua volta alla luce del sole la sua storia con Martina che, stando ai social, sarebbe nata a Pescara nel 1997.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e il ballerino è da sempre estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Lui e Belen si sono separati solo alcuni mesi fa e sui social sono sempre di più i fan impazienti di saperne di più sulla loro vita privata. La coppia era tornata insieme appena un anno fa e stavolta i due sembravano intenzionati a restare insieme per sempre.