Numerose segnalazioni circa il sabato sera di Chiara Ferragni a Salò dopo la sparizione dell’influencer sui social negli ultimi giorni.

Chiara Ferragni a Salò con Chiara Biasi e Veronica Ferraro

Una follower ha condiviso a Deianira Marzano un selfie dell‘influencer, in un bar di Salò, in provincia di Brescia.

Le pagine ‘Orgoglio Bresciano’ e ‘Brescia Social’ hanno postato un’altra foto nella quale si vede chiaramente che la Ferragni ha trascorso il sabato sera con Chiara Biasi e Veronica Ferraro, due influencer, amiche e colleghe.

Chiara Ferragni: la casa sul lago?

Il lago è una meta abituale per l’influencer e, secondo i bene informati, Chiara Ferragni, non si troverebbe a Salò e Gargnano solo per un fine settimana di relax, ma sarebbe interessata ad acquistare una nuova casa sul lago.

L’ultima sua presenza in queste zone, in ordine di tempo, risale allo scorso anno, a maggio, quando con la famiglia al completo, si fermò qualche giorno a Villa Feltrinelli.

I fan di Chiara Ferragni a Salò

Davanti al bar, nel giro di poco, si è anche formato un gruppo tra fan e curiosi che sono stati poi allontanati per permettere a Chiara Ferragni e le sue amiche di godere di un po’ di tranquillità.

Nonostante ciò Andrea Maggioni, imprenditore e titolare del bar, la descrive come: