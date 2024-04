Che Chiara Ferragni si trovi al centro dell’attenzione e delle polemiche non è certo una novità. L’ultimo dettaglio che sta creando scalpore è il fatto che l’imprenditrice sia sparita dai social network.

Chiara Ferragni sparita dai social

Di recente, Chiara Ferragni è stata in vacanza a Dubai insieme ai suoi figli Leone e Vittoria, ed insieme ad alcuni parenti, come la sorella Valentina e il suo fidanzato. In quei giorni, Chiara ha pubblicato molti contenuti ma da quando è tornata a casa, a Milano, è davvero sparita dai social.

Fan preoccupati per Chiara Ferragni

Chi segue Chiara Ferragni con affetto sa che la donna non sta certamente attraversando un periodo semplice. Certamente non vederla più su Instagram da ormai circa una settimana sta destando una certa preoccupazione, visto che siamo sempre abituati a vederla.

Cos’è successo a Chiara Ferragni?

A cosa è dovuta questa improvvisa assenza social? Secondo molte voci, Chiara non starebbe bene e si sarebbe chiusa a riccio, tanto che frequenterebbe molto delle sedute psicologiche. Per altri, al contrario, potrebbe trattarsi di una vera e propria strategia mentre Fedez ha portato i bambini in vacanza in America.

Non ci resta che attendere il ritorno della Ferragni su Instagram!