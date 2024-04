Dopo aver trascorso la Pasqua lontano dai figli, Fedez ha riabbracciato Leone e Vittoria e li ha portati con sé a Miami. Si tratta del primo viaggio da papà single.

Fedez vola a Miami con i figli Leone e Vittoria

Leone e Vittoria, pur essendo molto piccoli, vivono con la valigia in mano, specialmente adesso che mamma Chiara Ferragni e papà Fedez si sono lasciati. I bambini hanno trascorso le vacanze di Pasqua con la madre, a Dubai, poi sono tornati dal padre per partire alla volta di Miami.

Fedez: primo viaggio da papà single

“Finalmente con voi”, ha scritto Fedez a didascalia di una foto che ritrae i figli Leone e Vittoria in aeroporto. Ovviamente, i bambini sono immortalati di spalle. Il rapper e Chiara, dopo l’addio, hanno deciso di tutelare i bimbi e non mostrarli più in viso. Scelte sui minori a parte, il viaggio a Miami è per Federico il primo da papà single.

Fedez, Leone e Vittoria a Miami: con loro ci sono anche i nonni

Fedez, Leone e Vittoria non sono partiti soli per Miami. Il rapper ha chiesto a papà Franco e alla mamma Tatiana di andare con loro. “From Rozzangeles to Miami… Mio padre è già pieno“, ha scritto Federico su Instagram.