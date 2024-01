Nuovi aggiornamenti sul caso pandoro-gate: è indagato il manager di Chiara Ferragni, Fabio Damato.

La Procura di Milano sul caso del pandoro-gate: indagato manager di Chiara Ferragni

La decisione della Procura generale della Cassazione non ha riguardato soltanto la competenza territoriale, ma c’è un’ulteriore novità importante nel caso del pandoro-gate: oltre all’influencer è indagato anche il suo manager, Fabio Damato.

Chiara Ferragni e Fabio Damato, indagata l’influencer insieme al suo manager

Per lui è previsto lo stesso capo d’accusa della Ferragni, truffa aggravata per il già citato caso del pandoro, e per quello delle uova di Pasqua Dolci Preziosi e della bambola Trudi.

Chi è Fabio Damato, il manager di Chiara Ferragni?

Fabio Maria Damato è general manager di Fenice, Tbs Crew e nella squadra di produttori di Unposted, il film sulla vita di Chiara Ferragni.

Compare anche nella serie The Ferragnez, con l’obiettivo di mostrare insieme all’influencer, imprenditrice digitale, i retroscena del loro lavoro, ma anche la vita di tutti i giorni con la sua famiglia e i rapporti con i suoi amici più cari, tra cui anche il general manager.

Una figura molto importante per Chiara Ferragni, si è occupato dei suoi look durante il Festival di Sanremo 2023 e nella stessa serie “The Ferragnez” l’influencer si è espressa in merito alla figura di Fabio Damato, considerandolo: “il mio braccio destro e sinistro”.