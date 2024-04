Ludovica Valli: nuovo sfogo sulla sorella Beatrice

Ancora uno sfogo da parte di Ludovica Valli sulla sorella Beatrice. L’ex volto di Uomini e Donne, davanti ad un appunto di una fan, ha perso la pazienza.

Le sorelle Ludovica e Beatrice Valli non hanno mai nascosto i problemi tra loro. Hanno un rapporto civile, ma non si sentono né tantomeno si frequentano. Nelle ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad uno sfogo, causato da un appunto impertinente di una fan.

Ludovica, tramite una Storia Instagram, ha mostrato il messaggio della fan: “Ma non ti stanchi mai di mandare tattici a tua sorella Bea? Un po’ scandalosa tesoro“. La Valli ha replicato:

“Avete detto così anche mesi fa su cose che metteva lei. Non vi stancate mai vero? Solo perché io e mia sorella facciamo lo stesso lavoro e siamo così esposte allora ogni cosa che diciamo per molti è riferito all’altra. Mille persone che fanno il nostro lavoro hanno fratelli e sorelle. Perché noi ogni volta dobbiamo essere associate su tante cose che facciamo? Avete rotto. Io sono io e basta. Abbiamo vite, pensieri e mille cose diverse. Siamo tutte diverse. Se ci seguite perché vi piacciamo come persone ‘singole’ bene. Anche perché siamo davvero molto diverse . Perché se ci si deve seguire per giudicare o commentare il nostro rapporto ha poco senso. La cosa scandalosa sei tu che continui a crearti profili fake per fare queste domande”.

Ludovica Valli ha concluso:

“Io vivo e lascio vivere, forse non vi è molto chiaro o forse non mi conoscete abbastanza quindi giudicate senza sapere, come le persone ignoranti. Non ho mai finito e non comincerò ora. Chi ero e chi sono l’ho sempre mostrato a tutti nel bene e nel male. Non fingo per situazioni che potrebbero farmi comodo. Me ne frego tanto”.