Il Grande Fratello 2024 ha aperto i battenti da poco, per cui è prematuro fare un bilancio in termini di ascolti. Un’idea, però, possiamo comunque farcela. Come se la sta cavando Alfonso Signorini? I dati della seconda puntata non sono entusiasmanti.

Grande Fratello, gli ascolti della seconda puntata

Giovedì 19 settembre è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata dell’edizione 2024 del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha presentato al pubblico l’ultimo gruppo di concorrenti, ossia: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti e Michael Castorino. Personaggi più o meno noti, che dovrebbero servire a garantire l’interesse del pubblico. La domanda sorge spontanea: come sono stati gli ascolti della seconda messa in onda?

Grande Fratello: gli ascolti a confronto

Mentre la prima puntata del Grande Fratello 2024 ha registrato 2.510.000 persone con uno share del 21,28%, la seconda ha tenuto incollati allo schermo 2.091.000 telespettatori, con uno share del 17,1%. Gli ascolti, ad essere onesti, sono leggermente inferiori rispetto al passato.

GF Vs Kostas: la Rai segna un punto

Gli ascolti non sono solo inferiori alle edizioni precedenti del Grande Fratello, ma anche rispetto alla Rete rivale, ossia Rai1. Nella serata di giovedì 19 settembre 2024, Viale Mazzini ha trasmesso la seconda puntata della nuova fiction Kostas, che ha tenuto incollati allo schermo 3.091.000 telespettatori pari al 18,6% di share. Come andrà la prossima diretta? Lo scopriremo la prossima settimana, ma le previsioni non promettono bene.