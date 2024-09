Loredana Lecciso, ospite dell’ultima puntata del Grande Fratello, ha vuotato il sacco sulla partecipazione della sorella Amanda all’edizione 2024. La compagna di Al Bano ha candidamente ammesso che da lei, considerata la sua “piccolina“, non se l’aspettava.

Nella seconda puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 il 19 settembre 2024, Alfonso Signorini ha accolto in casa nuovi concorrenti. Tra questi c’era anche Amanda Lecciso, sorella della nota Loredana. E’ stata proprio la compagna di Al Bano ad accompagnare la familiare in studio, sbottonandosi anche sulla sua partecipazione.

Incalzata da Alfonso Signorini, Loredana ha candidamente ammesso che non si sarebbe mai aspettata la partecipazione di Amanda al Grande Fratello. Ha dichiarato:

“Sinceramente no. Non l’avrei mai detto e proprio per questo è una grande emozione anche per me. Poi, mia sorella ha 15 anni in meno di me e quindi davvero lei è la mia piccolina. Noi ci siamo sempre definite più mamma e figlia più che sorelle perché, appunto, lei è più piccola”.