Nel cuore della notte, Amanda Lecciso rivela qualcosa riguardo Loredana: "Ecco come l'ho interpretata".

Presentata con grande entusiasmo come se fosse Maria De Filippi, Amanda Lecciso ha fatto il suo ingresso nel Grande Fratello da ieri. Pronta ad immergersi in questa nuova esperienza con la sua naturalezza e il desiderio di stupire, Amanda entra nella Casa accompagnata da sua sorella Loredana Lecciso (che rivede immediatamente l’ex collega Clarissa Burt) e non esita a parlare di sé stessa. Durante una conversazione in cucina con Shaila Gatta, Amanda rivela di essere single e madre di due ragazzi di sedici e dieci anni, con due partner diversi, mantenendo un rapporto armonioso con l’intera famiglia, soprattutto con le sorelle più vecchie e il fratello. Alla domanda di Shaila Gatta su come ha gestito il periodo di grande visibilità di sua sorella Loredana, quando a metà degli anni 2000 ballava con danze improbabili a Buona Domenica e Striscia la Notizia, Amanda risponde con leggerezza e orgoglio: “Quando mia sorella ballava in TV? Avevo tra i 15 e i 16 anni in quegli anni, lo consideravo come un momento di divertimento.” Chiaramente, Amanda, è stato un periodo divertente anche per noi!