Il Grande Fratello 2024 è iniziato da una manciata di giorni, ma alcuni concorrenti stanno già regalando momenti all’insegna del trash. Proprio nelle ultime ore, alcuni di loro sono stati censurati per colpa dell’ananas. Cosa stavano dicendo di tanto scioccante da far scattare sull’attenti gli autori del GF?

Grande Fratello, concorrenti censurati per colpa dell’ananas

Nell’edizione 2024 del Grande Fratello è finalmente tornata la diretta h24. Ovviamente, c’è sempre la differita, quindi la regia fa scattare la censura nel momento in cui i discorsi dei concorrenti prendono una piega particolare. Nelle ultime ore, alcuni gieffini si sono lasciati andare a discorsi un po’ troppo bollenti e sono stati immediatamente silenziati.

Perché i concorrenti del GF sono stati

censurati?

Javier Martinez, Ilaria Galassi, Shalia Gatta, Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Jessica Morlacchi stavano chiacchierando normalmente, quando il discorso è finito sull’ananas. In un certo senso, è proprio per colpa del frutto che sono stati censurati. “Voi donne lo sapete per cosa prendiamo l’ananas noi uomini. Si noi maschi spesso prendiamo l’ananas. Non fate finta di non sapere perché lo facciamo“, ha esclamato Javier. Quasi tutte le concorrenti sono rimaste spiazzate, ammettendo di non saperlo.

GF: i concorrenti censurati non mollano

A questo punto, si è intromessa Yulia: “Io forse lo so, perché addolcisce”. I concorrenti sono stati censurati proprio mentre Tommaso aggiungeva: “Sì esatto serve per addolcire il ...”. La regia ha subito silenziato il discorso, ma poco dopo, riaprendo l’audio, ha pizzicato Jessica che esclamava: “Mó a casa di Javier ce saranno tutti i succhi all’ananas“. Un’altra concorrente ammetteva: “Sì ok, ma resta il sapore di…”. La regia non ha avuto altra scelta che spostare l’inquadratura in camera da letto, dove Luca Calvani dormiva beato.