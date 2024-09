Eleonora Cecere ha un crollo emotivo al Grande Fratello, seguito da un malore.

Il clima amichevole del Grande Fratello è stato interrotto da un'alzata di voce di Eleonora Cecere, tra le ex concorrenti di "Non è la Rai", che ha rimproverato i coinquilini per la mancata pulizia e l'ordine della casa. Poco dopo si è sentita male, con forti dolori addominali, ma ha rifiutato di uscire all'esterno affermando che il freddo avrebbe peggiorato la sua condizione. Nonostante ciò, ha comunicato di sentirsi un po' meglio verso le due di notte.

L’atmosfera amichevole dei primi due giorni del Grande Fratello (che in alcuni momenti ha fatto pensare al clima del GF Vip 3) è stata improvvisamente interrotta dal primo rimprovero. Le tre ‘ragazze di Non è La Rai’ ci avevano assicurato momenti adrenalinici e finora stanno mantenendo la promessa, poiché tra l’euforia dei primi giorni, i commenti sui bei ragazzi, ora una di loro ci ha anche regalato la prima rabbia di questa edizione. Ieri sera in Regia 1 su Mediaset Extra erano presenti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, quando improvvisamente si sono sentiti gli strilli di Eleonora Cecere.

“Basta ora. Non è per nulla, ma devo dirlo. Perché le cose non vengono rimesse al loro posto dopo l’uso. L’idea di lasciare tutto sparso non la sopporto e non la tollero nemmeno a casa mia, immaginate qui ragazzi! Cosa? Tutto! Avete usato l’aspirapolvere e l’avete lasciata qui, prendete questa cosa e la gettate per terra. Poi magari arrivo io che devo fare la serva e pulire e mettere tutto al suo posto. Non è così che funziona. Non sto dicendo che siete stati tu e lei, sto parlando di tutti. Ho trovato tutto sparpagliato fuori dal magazzino, inclusa l’aspirapolvere. Ok? Bene, solo per chiarire le cose da subito”.

Shaila si è prontamente difesa: “Non si riferisca a me, perché io non ne so nulla. Ho preso l’aspirapolvere, ma poi l’ho passata alla sua collega di Non è la Rai, l’altra che partecipa a Non è la Rai. L’altra, non ricordo il suo nome. Quindi non so nulla di questa situazione“.

Eleonora Cecere non stava bene durante la notte.

Poco tempo dopo l’abbattimento, l’ex protagonista di Non è la Rai a trascorso un po’ di tempo in bagno, e poi è emergita affermando di non sentirsi bene. Le due colleghe erano immediatamente preoccupate e le hanno suggerito di rivolgersi al confessionale e, se necessario, di richiedere di poter contattare il marito. Enzo Paolo Turchi è intervenuto con “Soffre di forti dolori addominali? Sarà stato l’eccesso di verdura? Questa tende a fermentare. Lei solitamente mangia zucchine e carote?”

Verso le due di notte, la regia ha ripreso Eleonora Cecere, che ha detto di sentirsi un po’ meglio: “Ancora ho un forte mal di pancia, non sto bene, è distesa. Ma ora taccia, sto un po’ meglio. Fuori? No, non posso uscire, fa freddo, e poi mi sentirei ancora peggio”.