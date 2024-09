Gregoraci ha espresso i motivi del suo internamento, insieme alle sue riflessioni su Briatore.

La celebre presentatrice Elisabetta Gregoraci è stata recentemente ricoverata in ospedale a causa di problemi di salute. Inizialmente pensava di avere un semplice raffreddore, ma dopo vari esami del sangue è risultato che aveva un'infezione delle vie urinarie. La Gregoraci, che ha rivelato di aver sofferto di alta febbre e stanchezza, è stata poi sottoposta a cure mediche a Roma e a Milano e ha dovuto seguire un trattamento antibiotico. Ora è in via di guarigione. Nonostante la sua vita movimentata, ha deciso di fare una pausa per recuperare energia. Durante la sua malattia, è stata sostenuta dalla sua famiglia, incluso l'ex partner Flavio Briatore e il loro figlio Nathan.

Nei giorni passati, Elisabetta Gregoraci ha destato grande preoccupazione fra i suoi seguaci. Tramite i social media, la celebre presentatrice calabrese aveva informato il publico di essere stata ricoverata in ospedale a seguito di problemi di salute. Nondimeno, non aveva fornito ulteriori dettagli riguardo alle sue condizioni. Recentemente, inoltre, l’ex partecipante del grande fratello VIP, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ha deciso di discutere apertamente sulle cause del suo ricovero.

Per cominciare, la Gregoraci, dopo aver annunciato che era stata in ospedale, ha assicurato alla rivista che la sua salute è migliorata. Ha rivelato di aver sofferto di febbre molto alta per diversi giorni, oltre che affaticamento e perdita di energia. Originariamente, credeva che il suo stato fosse dovuto ad un semplice raffreddore. A quel tempo, Elisabetta era a Roma e sua sorella Marzia le aveva suggerito di effettuare degli esami del sangue. Alla fine, grazie ai controlli, ha scoperto di avere un’infezione delle vie urinarie, come ha successivamente raccontato alla rivista.

Ecco perché Elisabetta Gregoraci è stata trasportata in ospedale. Ha dovuto sperimentare cure mediche sia localmente che a Milano e non solo, ma la presentatrice originaria della Calabria è stata nuovamente ammessa con un altro trattamento antibiotico. Ora, sta guarendo gradualmente dopo che il suo corpo le ha intimato di prendersi una pausa a causa della bassa immunità. Elisabetta riconosce che durante questo periodo, si è esaurita con troppo lavoro e viaggi in aereo.

Anche se Elisabetta Gregoraci non ha presentato Battiti Live quest’estate come negli anni precedenti, conduce infatti una vita tumultuosa, e nonostante il suo abituale frenetico stile di vita, il suo corpo ha preso una posizione stavolta. Pertanto, ha deciso di prestare attenzione alla sua salute e ripristinare la sua energia. Attualmente, si sente pronta a tornare con il suo nuovo show.

Elisabetta Gregoraci in Ospedale, con Briatore a sostenerla

Elisabetta è sempre stata sostenuta dalla sua famiglia, inclusi l’ex partner e padre di suo figlio, Flavio Briatore, che, secondo lei, è sempre stato al suo fianco. Nonostante Briatore sia dovuto partire per lavoro, manteneva regolarmente il contatto con Elisabetta, persino durante il volo, per farsi un’idea di come stesse. “Mio figlio Nathan è stato meraviglioso”, ha ammesso l’ex partecipante del Grande Fratello. Il 14enne la chiamava quotidianamente in videochiamata, incoraggiandola a guarire rapidamente.

Durante l’ospedalizzazione di Elisabetta, Briatore ha espresso la sua solidarietà a Elisabetta attraverso il periodico Oggi, affermando che “Sono e sarò sempre al fianco di Elisabetta”.