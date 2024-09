In un colpo di gelosia, Visari-Damante perde il controllo e attacca una modella per strada.

La relazione tra Elisa Visari e Andrea Damante è caratterizzata da alti e bassi. Di recente, la modella Neda ha accusato Visari di aggressione, sostenendo di avere avuto una relazione con Damante. Neda sostiene che Visari e un'amica l'abbiano aggredita verbalmente e fisicamente, trattenendola in un'auto. Quest'ultima avrebbe agito così credendo che Neda stesse andando a casa di Damante. Gli eventi dell'assalto sono supportati da video condivisi da Neda sui social media. Nonostante le minacce di Neda di coinvolgere la polizia, Visari ha risposto affermando di essere una personalità influente in Italia, suggerendo che non teme conseguenze legali.

La relazione tra Elisa Visari e Andrea Damante è un costante susseguirsi di alti e bassi, tra ritirati e restituiti. Inevitabilmente, le brevi pause tra loro potrebbero aver aperto la possibilità di intrattenere altre relazioni. Questa eventualità sembra non essere stata particolarmente apprezzata da Elisa. Recentemente, la modella Neda ha accusato Elisa Visari attraverso diversi video sui social media. Neda ha affermato che lei e Andrea Damante avrebbero avuto una relazione. Importante precisare che, probabilmente, Neda non sarebbe stata l’unica persona con cui Damante avrebbe potuto avere avuto un flirt.

Tuttavia, ciò che ha provocato il disappunto di Visari è l’interesse di Damante per la bellissima Neda. In risposta, Visari ha voluto chiarire la situazione e ha assunto un atteggiamento intimidatorio. Ha coinvolto anche un’amica nell’incidente. Hanno affrontato Neda, l’hanno costretta a entrare in un’auto e lì sembrano aver ricorso alla violenza, sia verbale che fisica.

La testimonianza di Neda viene avvallata dai video diffusi: “Sono stata assalita da un’influencer famosa chiamata Elisa e da un’amica, alcuni giorni fa. Mi hanno perseguitata fino all’uscita di un club e mi hanno trattenuta in un’auto. Mi hanno deriso, commesso violenza verbale e fisica su di me e hanno registrato tutto”.

Inoltre, sostiene che l’origine dell’assalto risieda nell’interesse del fidanzato di Elisa, Andrea Damante. La prova delle sue accuse risiede in quegli stessi video che ha condiviso sui social media.

Elisa Visari, infatti, era fermamente certa che Neda si stesse dirigendo verso la casa di Damante, ed è per tale ragione che decise di farsi coinvolgere. Dopo che la modella è riuscita a fuggire, ha comunicato a Visari che avrebbe contattato le forze dell’ordine. In risposta, Visari, apparentemente, ha risposto con un sorriso, affermando di essere una personalità ben nota e benestante in Italia, suggerendo indirettamente che non avrebbe affrontato alcuna penalità per le sue azioni.